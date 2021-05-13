Роналду забил сотый мяч за "Ювентус"

В матче 36-го тура чемпионата Италии по футболу "Сассуоло" принимал туринский "Ювентус", отчаянно цепляющийся за место в Лиге чемпионов. Встреча завершилась победой гостей со счетом 3:1.

Один из мячей в составе "Ювентуса" записал на свой счет португальский нападающий Криштиану Роналду. Этот гол стал для него сотым за итальянский клуб. Роналду сумел достичь отметки в сто голов, играя за три клуба - "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Ювентус", также он автор 103 забитых мячей в составе сборной Португалии.

В этой встрече также был установлен новый рекорд Серии А. 43-летний голкипер "Юве" Джанлуиджи Буффон отразил пенальти, став самым возрастным голкипером в истории турнира, кому удалось сделать подобное.

Впрочем, победа не приблизила "Ювентус" к Лиге чемпионов. После побед основных конкурентов - "Аталанты", "Милана" и "Наполи" - команда осталась на пятой строчке в таблице.