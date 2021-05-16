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16.05.2021 16:29
Рубрика: Спорт

Дзюба стал лучшим бомбардиром нынешнего сезона РПЛ

Текст: Максим Домчев
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба выиграл титул лучшего бомбардира нынешнего сезона в РПЛ.

Перед заключительным туром Дзюба в споре лучших бомбардиров чемпионата России отставал от своего партнера по команде Сердара Азмуна на три мяча.

Фото: Елена Афонина/ТАСС
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Однако в заключительном матче "Зенит" на выезде переиграл "Тамбов" со счетом 5:1, а Дзюба стал автором четырех мячей.

Таким образом, на его счету стало 20 мячей, а у Азмуна, который, как остальные легионеры клуба из Санкт-Петербурга, не попал в заявку на матч, осталось 19.

Третье место в этом споре занял шведский форвард московского "Спартака" Джордан Ларссон, на счету которого 15 мячей.

Дзюба ранее стал лучшим снайпером в истории РПЛ, опередив Александра Кержакова.

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