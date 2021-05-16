"Спартак" сыграл вничью с "Ахматом" и вышел в отбор Лиги чемпионов

Московский "Спартак" в последнем 30-м туре вырвал ничью в гостевом матче против "Ахмата" (2:2) и стал серебряным призером чемпионата России.

К выезду в Грозный "красно-белые" подошли с трехочковым отрывом от ближайшего преследователя в гонке за место в Лиге чемпионов - "Локомотива". В параллельной встрече "железнодорожники" принимали "Урал": оставшись вдевятером, в самой концовке гости пропустили-таки гол и проиграли 0:1.

Что касается "Спартака", то команда Доменико Тедеско уступала к перерыву "Ахмату" со счетом 0:2. Однако во второй половине москвичи прибавили и благодаря точным ударам Квинси Промеса и Виктора Мозеса добыли важнейшую ничью - 2:2.

Таким образом, "Спартак" завершил сезон на втором месте с 57-ю очками и примет участие в квалификации Лиги чемпионов. Ну а "Локомотив" на правах обладателя Кубка России сыграет в групповом этапе Лиги Европы.