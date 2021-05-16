Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории РПЛ

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории Российской премьер-лиги. 134-й гол он посвятил родившемуся 15 мая сыну.

В воскресенье проходят матчи заключительного тура РПЛ. Уже завоевавший чемпионский титул "Зенит" на выезде играет с "Тамбовом". После первого тайма счет 1:1.

В составе "Зенита" на 11-й минуте отличился Артем Дзюба. Этот гол стал для него 200-м в карьере. В матчах РПЛ для Дзюбы этот мяч стал 134-м и он опередил Александра Кержакова, став лучшим в истории премьер-лиги бомбардиром.

После забитого мяча Дзюба, у которого в субботу родился третий сын, отпраздновал гол с соской во рту. Также он показал футболку с героем фильма "Никто" и надписью: "Двести, все еще голоден".

В нынешнем чемпионате России этот гол для Дзюбы стал 17-м.