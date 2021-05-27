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27.05.2021 17:52
Рубрика: Спорт

Перспективный кубинский бейсболист сбежал из сборной на турнире во Флориде

Текст: Сергей Новиков (Гавана)
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Член сборной Кубы по бейсболу Сезар Прието Эчеваррия покинул расположение команды сразу после прибытия на олимпийский квалификационный турнир, который начнется 31 мая в американском штате Флорида. Об этом сообщается в заявлении Кубинской федерации бейсбола.

Фото: EPA-EFE/FRANCK ROBICHON
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"Решение игрока, несовместимое с обязательствами перед нашим народом и сборной, вызвало осуждение со стороны других игроков", - отметили в федерации самого популярного на Кубе вида спорта и добавили, что "вся сборная сохраняет преданность родине и готовность добиться поставленной цели на квалификационном турнире".

Ряд СМИ сообщил, что бейсболист прилетел во Флориду вместе с остальными членами сборной, после чего вся команда отправилась в отель. После прибытия в гостиницу "Хилтон Гарден" в Уэст-Палм-Бич Прието вышел из командного автобуса, пересел в ожидавший его автомобиль и уехал в неизвестном направлении.

22-летний Прието является одним из самых талантливых и перспективных кубинских бейсболистов. В сборную он попал, будучи игроком клуба "Элефантес" из города Сьенфуэгос, и в последних розыгрышах кубинского чемпионата регулярно оказывался в числе лучших. Такие результаты молодого кубинца, который после побега станет свободным агентом, наверняка гарантируют ему интерес со стороны профессиональных клубов Главной лиги бейсбола США (MLB).

А вот ситуация в сборной Кубы накануне важнейшего турнира, удачное выступление в котором может открыть дорогу на Олимпийские игры в Токио, остается крайне сложной, ведь помимо далеко не лучшей моральной обстановки, тренерам предстоит найти достойную замену на позицию Прието.

Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko
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"Мы опустошены еще до начала соревнований, - признался изданию OnCuba один из игроков кубинской сборной. - Сезар мог бы отыграть турнир и уехать уже потом, как иногда поступали раньше".

Действительно, случаи "дезертирства" отнюдь не редки для кубинского спорта, особенно бейсбола. В 2018 году Кубинская федерация бейсбола и Главная лига бейсбола США заключили соглашение, по которому кубинские бейсболисты могли заключать контракты с главной бейсбольной лигой мира. Но уже в апреле 2019 года под давлением правительства Дональда Трампа это соглашение было разорвано. Единственной возможность для кубинских бейсболистов играть в MLB вновь стало "дезертирство": они должны были самовольно сбежать с Острова Свободы, превратившись тем самым в "свободных агентов", после чего могли свободно заключать контракты с профессиональными клубами. В текущем сезоне в MLB играют 19 кубинцев.

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