Перспективный кубинский бейсболист сбежал из сборной на турнире во Флориде

Член сборной Кубы по бейсболу Сезар Прието Эчеваррия покинул расположение команды сразу после прибытия на олимпийский квалификационный турнир, который начнется 31 мая в американском штате Флорида. Об этом сообщается в заявлении Кубинской федерации бейсбола.

"Решение игрока, несовместимое с обязательствами перед нашим народом и сборной, вызвало осуждение со стороны других игроков", - отметили в федерации самого популярного на Кубе вида спорта и добавили, что "вся сборная сохраняет преданность родине и готовность добиться поставленной цели на квалификационном турнире".

Ряд СМИ сообщил, что бейсболист прилетел во Флориду вместе с остальными членами сборной, после чего вся команда отправилась в отель. После прибытия в гостиницу "Хилтон Гарден" в Уэст-Палм-Бич Прието вышел из командного автобуса, пересел в ожидавший его автомобиль и уехал в неизвестном направлении.

22-летний Прието является одним из самых талантливых и перспективных кубинских бейсболистов. В сборную он попал, будучи игроком клуба "Элефантес" из города Сьенфуэгос, и в последних розыгрышах кубинского чемпионата регулярно оказывался в числе лучших. Такие результаты молодого кубинца, который после побега станет свободным агентом, наверняка гарантируют ему интерес со стороны профессиональных клубов Главной лиги бейсбола США (MLB).

А вот ситуация в сборной Кубы накануне важнейшего турнира, удачное выступление в котором может открыть дорогу на Олимпийские игры в Токио, остается крайне сложной, ведь помимо далеко не лучшей моральной обстановки, тренерам предстоит найти достойную замену на позицию Прието.

"Мы опустошены еще до начала соревнований, - признался изданию OnCuba один из игроков кубинской сборной. - Сезар мог бы отыграть турнир и уехать уже потом, как иногда поступали раньше".

Действительно, случаи "дезертирства" отнюдь не редки для кубинского спорта, особенно бейсбола. В 2018 году Кубинская федерация бейсбола и Главная лига бейсбола США заключили соглашение, по которому кубинские бейсболисты могли заключать контракты с главной бейсбольной лигой мира. Но уже в апреле 2019 года под давлением правительства Дональда Трампа это соглашение было разорвано. Единственной возможность для кубинских бейсболистов играть в MLB вновь стало "дезертирство": они должны были самовольно сбежать с Острова Свободы, превратившись тем самым в "свободных агентов", после чего могли свободно заключать контракты с профессиональными клубами. В текущем сезоне в MLB играют 19 кубинцев.