Сборные Финляндии и США стали первыми участниками плей-офф ЧМ по хоккею

Определились первые участники плей-офф чемпионата мира по хоккею. Ими стали команды Финляндии и США.

В воскресенье вечером финны обыграли хозяйку турнира Латвию со счетом 3:2 (ОТ). Набрав 15 очков, Суоми обеспечили себе выход из группы "B". Кроме того, американцы, имеющие в своем активе 12 очков, также вышли в плей-офф. Даже в случае поражения в оставшихся встречах и победах Латвии и Канады, эти сборные не смогут обойти США из-за поражений в личных матчах.

В заключительных играх предварительного этапа Финляндия встретится с канадцами, а Латвия - с Германией. Оба поединка запланированы на 1 июня.