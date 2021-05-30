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30.05.2021 23:37
Рубрика: Спорт

Сборные Финляндии и США стали первыми участниками плей-офф ЧМ по хоккею

Текст: Артур Нанян

Определились первые участники плей-офф чемпионата мира по хоккею. Ими стали команды Финляндии и США.

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
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В воскресенье вечером финны обыграли хозяйку турнира Латвию со счетом 3:2 (ОТ). Набрав 15 очков, Суоми обеспечили себе выход из группы "B". Кроме того, американцы, имеющие в своем активе 12 очков, также вышли в плей-офф. Даже в случае поражения в оставшихся встречах и победах Латвии и Канады, эти сборные не смогут обойти США из-за поражений в личных матчах.

В заключительных играх предварительного этапа Финляндия встретится с канадцами, а Латвия - с Германией. Оба поединка запланированы на 1 июня.

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