В Сочи завершился организованный на самом высоком уровне этап "Мирового тура" элитной категории "четыре звезды". Соревнования входят в многоступенчатую систему олимпийского отбора. У мужчин победили поляки Петр Кантор - Бартош Лосяк, среди женских команд лучшими стали американки Келли Клаес - Сара Спонсил, а наши Надежда Макрогузова и Светлана Холомина завоевали бронзовые награды.

Наши девушки по ходу сочинского турнира победили соперниц из Литвы, Австрии, Бразилии и Латвии. Фото: en.volleyballworld.com

В Краснодарском крае сейчас действует ограничительная 50-процентная норма заполняемости мест на спортивно-зрелищных мероприятиях. Практически все поступавшие в продажу билеты на пляжный волейбол были раскуплены.

Игры на центральной площадке начинались в 9 часов утра, а уже с восьми у касс выстраивалась длинная очередь, хотя интернет-сервис продажи тоже работал. Представители Международной федерации волейбола (ФИВБ) и зарубежные спортсмены были в восторге от бурной, живой и уважительной реакции курортников на разные игровые эпизоды. Ведь предыдущие этапы "Мирового тура" сезона-2021 проходили либо при абсолютно пустых трибунах, либо с горсткой допущенных болельщиков. А ведь это тот вид спорта, где поддержка трибун добавляет участникам соревнований столь необходимого для них адреналина.

Дополнительному ажиотажу в немалой степени способствовало успешное выступление ведущей российской пары Макрогузова - Холомина. На ранних стадиях плей-офф наши девушки выбили из борьбы сразу две команды из Бразилии. Именно это страна с большим отрывом лидирует по общему числу побед и призовых местам на самых главных турнирах мирового календаря.

Кстати, действующие чемпионы мира Вячеслав Красильников и Олег Стояновский в 1/8 финала уступили бразильцам Алисону и Альваро Фильо. В этом же раунде прекратили сражение за медали вице-чемпионы континента 2019 года Илья Лешуков и Константин Семенов. А вот Макрогузова и Холомина до пьедестала в итоге добрались.

Чтобы взять для России максимум олимпийских лицензий, женской сборной страны надо победить в июньском финале командного Кубка Европы

Россиянкам немного не хватило везения в полуфинальном матче с американками. Зато в игре за "бронзу" они уверено победили прошлогодних обладательниц "золота" состоявшегося в Москве первенства Старого света Тину Граудиню и Анастасию Кравченок (Латвия) - 21:18, 21:11.

Комментарий

Надежда Макрогузова, бронзовый призер этапа в Сочи:

- Публика за последнее время явно соскучилась по шоу. Наша задача не только давать результат, но еще и развлекать людей яркой игрой. Женская "пляжка" в целом явно прибавляет. Появились силовые элементы, хорошие комбинации. Зрителям интересно.