Четвертьфиналы ЧМ по хоккею: где смотреть, регламент игр плей-офф

В четверг, 3 июня, на чемпионате мира по хоккею в Латвии пройдут четвертьфинальные матчи. В одном из них встретятся команды России и Канады.

На чемпионате мира по хоккею настала пора решающих матчей. По сравнению с групповым этапом регламент турнира немного изменился.

С четвертьфинальной стадии в случае ничейного исхода в основное время команды ожидает 10-минутный овертайм в формате 3х3 полевых игрока. Если и он не выявит сильнейшего, то победитель определится в серии из пяти штрафных бросков. В случае, если командам не удастся выявить сильнейшего, буллиты будут исполняться до "первого промаха".

Эти нормы регламента действуют на матчи 1/4 финала, полуфиналы и встречу за бронзовые медали.

В финале никаких буллитов не будет. Командам предстоит играть в формате 3х3 дополнительные периоды по 20 минут до тех пор, пока не будет заброшена победная шайба.

Четвертьфиналы ЧМ-2021 на ТВ

3 июня

16:15. США - Словакия. "Матч ТВ"

16:15. Швейцария - Германия. "Матч! Игра"

20:15. РОССИЯ - Канада. "Первый канал"

20:15. Финляндия - Чехия. "Матч ТВ", "Матч! Игра"