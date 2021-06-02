И рассудить, в определенной мере расставить по местам, остановить развернувшуюся круговерть выпало вроде бы скромно-рутинному матчу хозяев со сборной Германии. Братская ничья в основное время устраивала обе команды и досрочно отправляла Канаду домой.

Тренер канадцев Жерар Галлан уповал на Бога и на благородство соперников. И все же "договорняк" тоже просматривался, виделся возможным исходом.

По понятной причине переживали и мы. Если сборная России, принципиально не стану называть ее командой ОКР, занимала первое место в группе, в одной четвертой ее могли ждать канадцы, которым светило четвертое место. Правда, теоретически здесь можно было бы подстраховаться и, проиграв Беларуси, опуститься на тоже достойную вторую позицию в своей восьмерке, что давало бы нам в одной четвертой соперника не столь дерзкого и разъяренного, как Канада. Но об этой дурацкой теории никто не думал. При всем уважении к друзьям-белорусам проигрыш им был бы явным договорным позорищем. А в истории советской, российской сборных такого никогда не бывало и не будет.

В игре Латвии с Германией латыши были неоспоримыми хозяевами. Так уж повелось, что судьи невольно, зато всегда, симпатизируют организаторам первенства. Никто не заставляет, не давит, но относятся к хозяевам с привычной, всем понятной благосклонностью. И матч с немцами не должен был и не стал исключением. И речи нет о подсуживании. Однако лишний свисток не в пользу гостей, "незамеченное" незначительное нарушение хоккеиста Латвии все же заслуживающее удаления и пропущенное - все в этом матче было так, как и дОлжно.

И хозяева бились по-зверски. Нехватка мастерства компенсировалась фантастическим желанием. Где-то к концу еще первого периода, когда немцы повели 2:0, стало понятно, что "договорняк" не состоится. Обе сборные сражались достойно. А ведь могли бы… Особенно в третьем периоде, ведя уже с минимальным преимуществом, что стоило сборной Германии чуть расслабиться и в конце концов, потрафив хозяевам, дать забить=пропустить вожделенный гол, для них безразличный, Латвии - столь нужный. Думаю, даже великий и суровый тренер Анатолий Тарасов не укорил ни единого немецкого игрока в отсутствии мужества, в желании выстоять, приняв шайбу на грудь, встать и снова бороться после грубоватого (в пределах правил?) силового приема. Концовка матча уже превратилась в украшение этого чемпионата. Команды вроде бы среднего класса поднялись своим мужеством и честностью в наивысший хоккейный эшелон. Это особенно относится к сборной Германии, доказавшей: финал со сборной России на Олимпиаде-2018 отнюдь не случаен.

Можно ли назвать увиденное в Риге настоящим фэйр-плей. Почему бы и нет? Честность доминировала, демонстрировалась с первой минуты до последней секунды. Хоккеисты показали пример достойного поведения на льду. А ведь вне льда его так не хватило мэру города - организатора чемпионата, запавшим в память самовольным стягиванием национальных флагов гостей с флагштока. Вот кто своим политическим экстримом сгонял оскорбительный "договорняк". Мэр Стакис и фэйр-плей - понятия далекие, несовместимые.

А канадцев, чудом вытащенных из хоккейной беды, ждем в четвертьфинале.

Кто будет играть?

В четверг на чемпионате мира в Риге стартует плей-офф - пройдут матчи 1/4 финала.

В дневной сессии болельщиков ждут поединки между сборными США и Словакии, а также встреча Германии и Швейцарии.

Вечером, что называется "на десерт", состоятся матчи Россия - Канада и Финляндия - Чехия.

В стане сборной России настроение боевое, о чем журналистам поведал главный тренер "Красной машины" Валерий Брагин:

- Самое главное, что на групповом этапе мы наиграли состав. Таким образом, с Канадой на льду будут лучшие из лучших.

Что для вас значит матч Россия - Канада?

Валерий Брагин: Такие поединки - всегда вывеска. Хороший такой ажиотаж. Думаю, матч будет захватывающим.

А удавалось ли следить за нынешней Канадой по ходу чемпионата?

Валерий Брагин: Разумеется, я и тренерский штаб были в курсе всех результатов. Следили за чемпионатом, смотрели игры, тем более лидеров из группы "B". И Канада не исключение. Очень скоростная и играющая команда, будет непросто ее победить. Разберемся, подготовимся и пойдем в бой.

Подготовил Михаил Щербань

Где будем смотреть

3 июня, четверг, Первый канал

20.05 Хоккей. ЧМ-2021, четвертьфинал. Россия - Канада. Прямая трансляция.

Матч ТВ

16.15 Хоккей. ЧМ-2021, четвертьфинал. США - Словакия. Прямая трансляция.

20.15 Хоккей. ЧМ-2021, четвертьфинал. Финляндия - Чехия. Прямая трансляция.

Матч! Игра

16.15 Хоккей. ЧМ-2021, четвертьфинал. Швейцария - Германия. Прямая трансляция.