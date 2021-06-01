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01.06.2021 22:28
Рубрика: Спорт

Германия оставила Латвию за бортом четвертьфинала чемпионата мира

Текст: Максим Домчев
Сборная Германии по хоккею обыграла Латвию - 2:1 и оставила хозяев за бортом четвертьфинала. Также немцы помогли команде Канады занять четвертое место в группе.
Фото: REUTERS/Roman Koksarov/dpa Фото: REUTERS/Roman Koksarov/dpa
Фото: REUTERS/Roman Koksarov/dpa

После поражения канадцев от финнов в серии буллитов стало известно, что Германии и Латвии достаточно сыграть вничью, чтобы выйти в плей-офф и оставить "Кленовых листьев" вне борьбы за медали. И главным вопросом было - готовы ли обе команды на это или же будут играть на победу.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Наставник канадской сборной признался, что не верит в подобный сговор, да и в истории чемпионатов мира подобных ситуаций практически не возникало.

Как показал первый период, Германия не была настроена на ничейный лад. На четвертой минуте встречи Йон Петерка с передачи Морица Зайдера распечатал ворота соперника. Прошло несколько минут, и счет стал уже 0:2. Это Марцель Небельс нанес неберущийся для вратаря бросок.

Хозяева чемпионата мира явно были шокированы таким началом. Им даже пытались помочь финские арбитры, принимавшие весьма странные решения в пользу латвийцев. Но до перерыва счет так и не изменился.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Во втором периоде Латвия обрушила большое количество атак на ворота немцев. И одна из них оказалась результативной. Родриго Аболс точным броском возродил интригу в матче. Все оставшееся время хозяева турнира предпринимали попытки спасти матч, но сборная Германии выстояла - 2:1.

Таким образом последними четвертьфиналистами чемпионата мира стали сборные Германии и Канады.

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