Германия оставила Латвию за бортом четвертьфинала чемпионата мира

Сборная Германии по хоккею обыграла Латвию - 2:1 и оставила хозяев за бортом четвертьфинала. Также немцы помогли команде Канады занять четвертое место в группе.

После поражения канадцев от финнов в серии буллитов стало известно, что Германии и Латвии достаточно сыграть вничью, чтобы выйти в плей-офф и оставить "Кленовых листьев" вне борьбы за медали. И главным вопросом было - готовы ли обе команды на это или же будут играть на победу.

Наставник канадской сборной признался, что не верит в подобный сговор, да и в истории чемпионатов мира подобных ситуаций практически не возникало.

Как показал первый период, Германия не была настроена на ничейный лад. На четвертой минуте встречи Йон Петерка с передачи Морица Зайдера распечатал ворота соперника. Прошло несколько минут, и счет стал уже 0:2. Это Марцель Небельс нанес неберущийся для вратаря бросок.

Хозяева чемпионата мира явно были шокированы таким началом. Им даже пытались помочь финские арбитры, принимавшие весьма странные решения в пользу латвийцев. Но до перерыва счет так и не изменился.

Во втором периоде Латвия обрушила большое количество атак на ворота немцев. И одна из них оказалась результативной. Родриго Аболс точным броском возродил интригу в матче. Все оставшееся время хозяева турнира предпринимали попытки спасти матч, но сборная Германии выстояла - 2:1.

Таким образом последними четвертьфиналистами чемпионата мира стали сборные Германии и Канады.