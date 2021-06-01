Валерий Брагин: Россия - Канада - это всегда вывеска. Будет хороший матч

Что сказали игрокам в перерыве после первого периода, в котором забили пять безответных шайб?

Валерий Брагин: Не терять концентрацию, правильно играть и готовиться к плей-офф. Шла подготовка к плей-офф, поэтому концентрация должна быть.

Вам не жалко сборную Беларуси, что она так беспомощно выглядит со всеми этими легионерами в составе?

Валерий Брагин: Вопрос не по адресу. Никаких комментариев дать не могу.

Вы уже определились с сочетаниями к концу группового этапа или все еще находитесь в поиске?

Валерий Брагин: Практически все определено, с Канадой пойдет боевой состав.

Мелькала мысль о том, что можно сдать матч Беларуси и избежать встречи с Канадой в четвертьфинале?

Валерий Брагин: Думаю, это некорректный вопрос.

Сегодня на матче был один болельщик, который заплатил за билет 150 евро. Что можете ему сказать?

Валерий Брагин: Большое спасибо ему. Надеюсь, на матче с Канадой болельщиков будет больше. Постараемся хорошо играть.

Что для вас значат матчи с Канадой?

Валерий Брагин: Россия - Канада - это всегда вывеска, хороший ажиотаж. Хороший матч будет.

В каком состоянии Бобровский? Как будете выбирать между ним и Самоновым, который снова провел хороший матч?

Валерий Брагин: Тренировочный процесс пока, Бобровский только начал тренироваться. Будем думать очень серьезно.

Следили за этой сборной Канады? Или будете изучать ее в оставшиеся дни перед четвертьфиналом?

Валерий Брагин: И я и тренерский штаб следили за чемпионатом. В том числе и за командами из другой группы. Канада - скоростная, играющая команда. Разберем, подготовим все. И идем в бой.

Вы знали о раскладе, при котором в случае ничьей в параллельном матче Германия - Латвия в основное время, Канада отправилась бы домой?

Валерий Брагин: Расклад знал. Очень рад, что все это осталось на словах. Я всегда за честный спортивный принцип.