Восемь футболистов "Ахмата" дисквалифицированы за драку

По итогам заседания Контрольно-дисциплинарного комитета РФС восемь игроков молодежного состава "Ахмата" дисквалифицированы за драку в матче против "Локомотива".

Потасовка произошла во время матча заключительного тура молодежного первенства, который проходил в Грозном. По итогам инцидента КДК Российского футбольного союза принял решение наказать сразу восьмерых игроков команды "Ахмат".

Самую продолжительную дисквалификацию получил Лучи Садулаев. За толчок судьи, оскорбление официального лица матча и участие в драке он пропустит восемь матчей. По шесть игр пропустят Хамзат Хажмухамбетов, Ислам Альсултанов, Магомед Арцуев, Абубакар Иналкаев, Абдул-Малик Джакуев, Билал Ахъядов. Восьмой футболист "Ахмата" - Турпал-Али Ибишев получил двухматчевую дисквалификацию.

Игроки уже наказаны клубом - они отстранены от тренировок. Дисквалифицирован и один из игроков "Локомотива". Артем Карпукас так же пропустит шесть встреч молодежного первенства следующего сезона.