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05.06.2021 12:03
Рубрика: Спорт

Российский гонщик Шварцман выиграл первую гонку "Формулы-2" в Баку

Текст: Максим Домчев

Российский пилот команды "Према" Роберт Шварцман стал победителем первой гонки третьего этапа "Формулы-2", которая прошла в субботу в Баку.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Пилот программы SMP Racing, член Академии "Феррари" Шварцман одержал первую победу в нынешнем сезоне. Он сумел опередить британца Дэна Тиктума из "Карлин" и китайца Чжоу Гуаньюя из команды "ЮНИ-Витруоси".

После этого успеха Шварцман поднялся на пятое место в общем зачете, набрав 45 очков. Лидирует Гуаньюй, в активе которого 78 очков.

Впереди еще две гонки в Баку - одна состоится в субботу, вторая - в воскресенье.

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