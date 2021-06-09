Как известно, из-за пандемии Евро-2020 был перенесен на год, причем УЕФА не стал менять название, объяснив это тем, что на момент переноса чемпионата уже "произведено множество брендированных товаров". Турнир состоится в 11 городах, и каждый из них получил свой логотип с достопримечательностью. В Санкт-Петербурге - это разведенный Дворцовый мост через Неву.

Так вот, именно на этом мосту вскоре могут встретиться все четыре игрока "Краснодара", включенные в официальные заявки своих сборных: россияне Матвей Сафонов и Алексей Ионов со шведами Виктором Классоном и Кристоффером Олссоном. Правда, друг против друга они не выйдут, так как выступают в разных группах.

Между прочим, еще совсем недавно число кубанцев на Евро-2020 достигало шести, однако выступавший за "Сочи" нападающий Антон Заболотный буквально на днях перешел в московский ЦСКА, а лучший бомбардир "быков" Маркус Берг после окончания сезона вернулся на родину в шведский "Гетеборг".

Но и без них высадившийся на арены первенства десант из ФК "Краснодар" выглядит довольно внушительно, хотя путь на престижные соревнования каждый из них прокладывал по-своему.

Хотя Классон и Олссон уже несколько лет являются игроками основы сборной Швеции, поволноваться за свое место в национальной команде им все-таки пришлось. Первый почти год не выступал из-за тяжелейшей травмы, а второй пару раз за последнее время получал серьезные повреждения. Однако к началу Евро оба набрали отличную форму (Виктор и Кристоффер участвовали в последней контрольной встрече скандинавов против Армении) и, скорее всего, обязательно сыграют на предварительном этапе.

По идее, не должен был волноваться за свое место в команде и Алексей Ионов. Но для форварда, регулярно призывавшегося в последнее время главным тренером Станиславом Черчесовым в сборную, начало нынешнего года складывалось довольно трудно. После перехода из "Ростова" Алексей долго не мог ярко проявить себя в новом клубе, и только результативная игра на финише первенства страны помогла отстоять свое место в сборной.

Для голкипера Матвея Сафонова уже одно только попадание в заявку на Евро-2020 - большое достижение

Окажется ли Ионов в основе в стартовом матче 12 июня в поединке с бельгийцами - большой вопрос. Наставник россиян в заключительных контрольных матчах с командами Польши и Болгарии в роли правого форварда пробовал также игрока итальянской "Аталанты" Алексея Миранчука, но, кажется, еще не выбрал претендента на эту позицию.

Зато для молодого голкипера Матвея Сафонова уже одно только попадание в заявку на турнир - большое достижение. Талантливый вратарь получил вызов в сборную на решающие осенние матчи Лиги наций, однако после положительного теста на коронавирус отправился домой. Затем последовала тяжелая травма, из-за которой он пропустил почти четыре месяца, вернувшись в "рамку" лишь в конце сезона. И неожиданно для многих получил вызов на заключительный сбор перед первенством континента.

- Я был немного не готов, потому что понимал: моя травма, набор формы не позволили показать все, что я умею. Наверное, в сезоне я показывал не самую лучшую форму, но к его концу поднабрал. Хочу сказать спасибо за доверие, за шанс проявить себя, тренироваться, быть в команде в такой важный период, - признался он журналистам после первой тренировки.

Своим шансом Матвей, судя по всему, воспользовался сполна, и когда в середине второго тайма он вышел на замену в поединке в Польше, то стало понятно, что Черчесов рассматривает его как основного резервного голкипера на Евро-2020 (первым номером сейчас является динамовец Антон Шунин).

...Но все это пока - только прелюдия. И будет очень интересно посмотреть, как будут выглядеть "быки" на фоне звездных футболистов всей Европы.

"Мы - из "Краснодара"

Матвей Сафонов, вратарь, Россия

Родился в столице Кубани 25 февраля 1999 года. Воспитанник Академии ФК "Краснодар", свой первый матч за основной состав "быков" провел 13 марта 2017 года (всего на сегодняшний день в РПЛ, Кубке России и еврокубках - 102). За юношескую и молодежную сборные России выходил на поле в 37 встречах. Пропустил из-за травмы финальный турнир молодежного Евро - 2020 в Венгрии. Первого июня дебютировал в составе главной национальной команды страны на поединке с поляками во Вроцлаве.

Алексей Ионов, полузащитник, Россия

Родился 18 февраля 1989 в городе Кингисепп (Ленинградская область). Воспитанник СДЮШОР "Зенит", играл за клуб из Петербурга с 2007 по 2011 год. До перехода в январе нынешнего года в "Краснодар" выступал также за "Кубань", "Анжи" (Махачкала), ЦСКА и "Динамо", "Ростов" (в 347 матчах забил 51 мяч). За юношескую, молодежную и сборную Россия-2 провел 37 встреч и забил семь голов. За первую сборную с 2011-го сыграл 33 матча и забил четыре мяча. На чемпионате мира - 2014 был в составе сборной, но на поле не выходил.

Виктор Классон, полузащитник, Швеция

Родился второго января 1992 года в городе Вернамо. В высшей шведской лиге за клуб "Эльфсборг" сыграл 177 раз (2012-2016 гг.), забил 45 мячей. С 2017-го - в "Краснодаре". За кубанцев провел 127 встреч, имеет на счету 40 голов. За первую сборную дебютировал в 2012 году. В составе "Тре крунур" выходил на поле 42 раза и забил восемь голов. Участник чемпионата мира - 2018, который состоялся в России. На первенстве планеты вместе со своей сборной вышел в четвертьфинал, сыграв во всех пяти матчах турнира.

Кристоффер Олссон, полузащитник, Швеция

Родился 30 июня 1995 года в городе Норрчепинг. Воспитанник местного клуба "Слейпнер", в 16 лет перешел в лондонский "Арсенал" (за основу провел один матч в Кубке английской лиги). Затем на правах аренды выступал за датский "Мидтьюлланд" и шведский АИК. В 2019 году подписал четырехлетний контракт с "Краснодаром". За "быков" провел 80 встреч и забил четыре мяча. В 2015-м в составе молодежной сборной Швеции выиграл чемпионат Европы. За первую национальную команду выходил на поле 22 раза за четыре года.

Начиналось с Мексики

Футбол в Краснодарском крае был суперпопулярен всегда. Однако так сложилось, что в советское время клуб "Кубань" - его многолетний флагман - лишь очень короткий срок (1980-1982 гг.) выступал в высшей лиге. Понятно, попасть в главную сборную страны его игрокам было практически невозможно.

В результате многие десятилетия местным болельщикам приходилось гордиться лишь двумя своими знаменитыми земляками - уроженцем Армавира Никитой Симоняном (чемпион Олимпиады-1956 в Австралии и участник первенства мира - 1958 в Швеции) и сочинцем Славой Метревели (обладатель в составе сборной СССР золотой медали чемпионата Европы - 1960 во Франции), которые никогда за местные команды не выступали.

Первым же игроком "Кубани", надевшим футболку нашей национальной команды, стал Владислав Лемиш. Причем форвард "желто-зеленых" (он вышел на замену на 80-й минуте) стал участником уникального поединка: 16 августа 1992 года на московском стадионе "Локомотив" состоялся первый матч сборной России по футболу в новейшей истории, завершившийся победой хозяев со счетом 2:0.

Следующее появление в сборной представителя южан состоялось лишь спустя 12 лет: в 2004-м полузащитник Любомир Кантонистов вышел против Люксембурга в стартовом составе. Впрочем, оба игрока больше в национальную команду не вызывались, в отличие от голкипера Владимира Габулова, защищавшего ворота сборной в отборе к Евро-2008, а также защитников Алексея Козлова (семь матчей) и Владислава Игнатьева (две игры).

С появлением в отечественной элите ФК "Краснодар" представительство кубанцев в национальной команде стало постоянным. А на Евро-2016 уже поехали три представителя "быков": хавбеки Павел Мамаев и Дмитрий Торбинский, а также форвард Федор Смолов.

На первенстве мира - 2018 "черно-зеленых" представляли полузащитники Юрий Газинский (кстати, забивший первый мяч нашей команды на турнире) и швед Виктор Классон.

Теперь на Евро-2020 едут сразу четыре футболиста "Краснодара".

Французский акцент

Фанаты выбрали лучшего игрока ФК "Краснодар". На официальном сайте кубанского клуба завершилось голосование болельщиков, по итогам которого лучшим футболистом сезона 2020/2021 в составе "быков" стал Реми Кабелла. 31-летний хавбек из Франции (он не попал на Евро-2020) набрал 25,66 процента голосов респондентов. В опросе приняли участие около четырех тысяч человек. Второе и третье места заняли бразильские легионеры Вандерсон и Кайо.