Павлюченкова прокомментировала выход в финал "Ролан Гаррос"

Павлюченкова в двух сетах переиграла представительницу Словении Тамару Зиндашек - 7:5, 6:3.

После матча россиянка отметила, что добиться этого результата было непросто. Она поблагодарила всех, кто был на трибунах арены и призналась, что пока до конца не осознала, что вышла в финал.

"В голове пока нет мыслей о финале, только одна радость от победы", - сказала россиянка в эфире канала Eurosport.

Павлюченкова рассказала, что по ходу встречи ей пришлось вносить коррективы в тактику.

"Чувствуется усталость - финальная часть турнира. Очень важно остаться сконцентрированной на игре, сохранить всю эту энергию и эмоции до финала", - сказала россиянка.

Соперницей Павлюченковой в финале станет сильнейшая в противостоянии между Барборой Крейчиковой из Чехии и гречанкой Марией Саккари.