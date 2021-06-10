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10.06.2021 18:45
Рубрика: Спорт

Павлюченкова прокомментировала выход в финал "Ролан Гаррос"

Текст: Максим Домчев
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова после победы в полуфинале Открытого чемпионата Франции по теннису рассказала о том, насколько тяжело далась ей победа.
Фото: MARTIN BUREAU / AFP Фото: MARTIN BUREAU / AFP
Фото: MARTIN BUREAU / AFP

Павлюченкова в двух сетах переиграла представительницу Словении Тамару Зиндашек - 7:5, 6:3.

После матча россиянка отметила, что добиться этого результата было непросто. Она поблагодарила всех, кто был на трибунах арены и призналась, что пока до конца не осознала, что вышла в финал.

"В голове пока нет мыслей о финале, только одна радость от победы", - сказала россиянка в эфире канала Eurosport.

Павлюченкова рассказала, что по ходу встречи ей пришлось вносить коррективы в тактику.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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"Чувствуется усталость - финальная часть турнира. Очень важно остаться сконцентрированной на игре, сохранить всю эту энергию и эмоции до финала", - сказала россиянка.

Соперницей Павлюченковой в финале станет сильнейшая в противостоянии между Барборой Крейчиковой из Чехии и гречанкой Марией Саккари.

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема" "Ролан Гаррос" - 2021