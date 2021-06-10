Веснина и Карацев проиграли в финале "Ролан Гаррос"

Российский дуэт Елена Веснина - Аслан Карацев уступил в финале Открытого чемпионата Франции по теннису.

В четверг, 10 июня, в решающем матче Открытого чемпионата Франции в миксте российский дуэт встречался с американкой Дезирой Кравчик и британцем Джо Солсбери.

Веснина и Карацев выиграли первый сет - 6:2, а затем соперники сумели перехватить инициативу. Второй сет остался за американо-британской парой - 6:4.

В решающей партии Кравчик и Солсбери также были сильнее - 10:5. Встреча продолжалась час и 16 минут.

Американка и британец впервые в карьере добились победы на турнире Большого шлема.