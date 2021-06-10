Новости

Пушков оценил настрой Байдена на жесткий разговор с Путиным 02:09
В Минпромторге рассказали о регулировании цен на сахар и подсолнечное масло 02:00
В Гидрометцентре рассказали о погоде в праздничные дни 01:31
Горелов: Тотальное распространение "черной плесени" России не грозит 01:17
Матч Джоковича на "Ролан Гаррос" прервали из-за комендантского часа 01:01
Вильфанд предупредил об аномальном тепле и риске лесных пожаров в СЗФО 00:42
Международный аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу 00:15
Производители яиц и торговые сети перейдут на новую систему закупок 00:01
Байден: Мы не стремимся к конфликту с Россией 09.06.2021
Портал госуслуг заполнит заявление за пользователя 09.06.2021
В Афганистане боевики убили десять специалистов по разминированию 09.06.2021
Власти Португалии отложили снятие ограничительных мер из-за роста инфекций 09.06.2021
В Сирии подорвался российский бронеавтомобиль, один военный погиб 09.06.2021
Путин и Байден пообщаются с журналистами после саммита в Женеве 09.06.2021
Сирия станет одной из тем саммита РФ и США в Женеве 09.06.2021
Байден обсудит "Северный поток-2" с Меркель на саммите G7 09.06.2021
Кудрин: России придется конвертировать около 40 млрд долларов из ФНБ 09.06.2021
Путин: Санкции США против "Северного потока-2" стали бессмысленными 09.06.2021
Стрельба произошла на базе ВВС США в Техасе 09.06.2021
Путин: Диалог Киева с Донбассом не моя прихоть, он прописан в Минских соглашениях 09.06.2021
УЕФА приостановил дело против "Реала", "Ювентуса" и "Барселоны" 09.06.2021
Путин заявил, что подумает о написании статьи о русских на Украине 09.06.2021
Премьер Испании призвал разрешить привитым "Спутником V" въезд в Евросоюз 09.06.2021
Путин: Половина украинцев не хочет в НАТО - это умные люди 09.06.2021
Захарова оценила призыв Тихановской к санкциям против предприятий Беларуси 09.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Верховный суд напомнил о запрете ЧОПам обыскивать граждан
Верховный суд напомнил о запрете ЧОПам обыскивать граждан
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
В "РГ" обсудят массовый скрининг новорожденных
В "РГ" обсудят массовый скрининг новорожденных
10.06.2021 01:01
Рубрика: Спорт

Матч Джоковича на "Ролан Гаррос" прервали из-за комендантского часа

Фото: EPA-EFE/YOAN VALAT Фото: EPA-EFE/YOAN VALAT
Фото: EPA-EFE/YOAN VALAT

Интересный эпизод произошел во время четвертьфинального поединка Открытого чемпионата Франции по теннису между первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и итальянцем Маттео Берреттини.

Фото: EPA
Теннисный эксперт назвала причину поражения Медведева на "Ролан Гаррос"

Этот матч стал одним из первых на турнире, который проходил в присутствии зрителей. Однако вечерняя встреча затянулась, и в какой-то момент ее пришлось прервать - зрителям было необходимо покинуть стадион из-за комендантского часа, который продолжает действовать во Франции.

В итоге уже при пустых трибунах Джокович сумел довести матч до победы - 6:3, 6:2, 6:7, 7:5. Общее время матча составило 3 часа 47 минут.

В полуфинале "Ролан Гаррос" серб встретится с признанным "королем грунта", испанцем Рафаэлем Надалем. В другом матче сойдутся Александр Зверев из ФРГ и грек Стефанос Циципас, выбивший россиянина Даниила Медведева.

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема" "Ролан Гаррос" - 2021