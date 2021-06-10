Матч Джоковича на "Ролан Гаррос" прервали из-за комендантского часа

Интересный эпизод произошел во время четвертьфинального поединка Открытого чемпионата Франции по теннису между первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и итальянцем Маттео Берреттини.

Этот матч стал одним из первых на турнире, который проходил в присутствии зрителей. Однако вечерняя встреча затянулась, и в какой-то момент ее пришлось прервать - зрителям было необходимо покинуть стадион из-за комендантского часа, который продолжает действовать во Франции.

В итоге уже при пустых трибунах Джокович сумел довести матч до победы - 6:3, 6:2, 6:7, 7:5. Общее время матча составило 3 часа 47 минут.

В полуфинале "Ролан Гаррос" серб встретится с признанным "королем грунта", испанцем Рафаэлем Надалем. В другом матче сойдутся Александр Зверев из ФРГ и грек Стефанос Циципас, выбивший россиянина Даниила Медведева.