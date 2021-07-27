Триатлонистка Горбунова из-за падения сошла с дистанции на Играх в Токио
Россиянка Анастасия Горбунова во вторник досрочно завершила борьбу в соревнованиях по триатлону на Олимпийских играх в Токио.
На мокром асфальте спортсменка упала с велосипеда. Ранее Горбунова преодолела плавательный этап. В соревнованиях также принимает участие россиянка Александра Разаренова.
Женские соревнования по триатлону проходят при неблагоприятных погодных условиях из-за тайфуна, пишет РИА Новости. В триатлоне спортсмены преодолевают 1,5 км вплавь, 40 км на велосипеде и 10 км бегом.
Накануне норвежец Кристиан Блумменфельт выиграл золотую медаль в триатлоне. Россиянин Дмитрий Полянский занял 32-е место, а Игорь Полянский стал 43-м.
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