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Идет  день олимпиады
27.07.2021 01:40
Рубрика: Спорт

Триатлонистка Горбунова из-за падения сошла с дистанции на Играх в Токио

Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Россиянка Анастасия Горбунова во вторник досрочно завершила борьбу в соревнованиях по триатлону на Олимпийских играх в Токио.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Триатлон на Олимпиаде в Токио

На мокром асфальте спортсменка упала с велосипеда. Ранее Горбунова преодолела плавательный этап. В соревнованиях также принимает участие россиянка Александра Разаренова.

Женские соревнования по триатлону проходят при неблагоприятных погодных условиях из-за тайфуна, пишет РИА Новости. В триатлоне спортсмены преодолевают 1,5 км вплавь, 40 км на велосипеде и 10 км бегом.

Накануне норвежец Кристиан Блумменфельт выиграл золотую медаль в триатлоне. Россиянин Дмитрий Полянский занял 32-е место, а Игорь Полянский стал 43-м.

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