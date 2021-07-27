Триатлонистка завоевала первую в истории Бермудских островов золотую медаль

Триатлонистка Флора Даффи стала первой представительницей Бермудских островов, завоевавшей золотую медаль на Олимпийских играх.

Серебро на соревнованиях в Токио у спортсменки из Великобритании - Джорджии Тейлор-Браун, третьей стала американка Кэти Заферес.

Россиянка Анастасия Горбунова сошла с дистанции, она преодолела плавательный этап, но упала на мокрой трассе и не смогла продолжить борьбу. Другая представительница России Александра Разаренова в велогонке проехала отсечку в 35 км, но не смогла войти в коридор на 40 км, так как у нее было отставание в круг от лидирующей спортсменки, и досрочно завершила соревнования, пишет РИА Новости.

Представители Бермудских островов выступают на Олимпиадах с 1936 года, сообщает ТАСС. На соревнованиях в Монреале в 1976 году единственную олимпийскую медаль Бермудским островам принес боксер Кларенс Хилл, занявший третье место.