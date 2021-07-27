Триатлонистка завоевала первую в истории Бермудских островов золотую медаль
Триатлонистка Флора Даффи стала первой представительницей Бермудских островов, завоевавшей золотую медаль на Олимпийских играх.
Серебро на соревнованиях в Токио у спортсменки из Великобритании - Джорджии Тейлор-Браун, третьей стала американка Кэти Заферес.
Россиянка Анастасия Горбунова сошла с дистанции, она преодолела плавательный этап, но упала на мокрой трассе и не смогла продолжить борьбу. Другая представительница России Александра Разаренова в велогонке проехала отсечку в 35 км, но не смогла войти в коридор на 40 км, так как у нее было отставание в круг от лидирующей спортсменки, и досрочно завершила соревнования, пишет РИА Новости.
Представители Бермудских островов выступают на Олимпиадах с 1936 года, сообщает ТАСС. На соревнованиях в Монреале в 1976 году единственную олимпийскую медаль Бермудским островам принес боксер Кларенс Хилл, занявший третье место.
Российские волейболисты одержали вторую победу на Играх в Токио 02:24
Мужская сборная России одержала вторую победу на олимпийском турнире в Токио, одолев американцев. "Выиграть 3:1 у сильной команды, которая показывает хороший волейбол, - это отличный результат", - подчеркнул тренер Туомас Саммелвуо
Третий день Игр в Токио стал золотым для сборной России 26.07.2021
Саблистка Позднякова, тхэквондист Храмцов и команда гимнастов стали лучшими на Играх в Токио, завоевав для нашей сборной в один день три "золота". С тайфуном сравнил победу в командном турнире Олимпиады один из лидеров гимнастической сборной России Никита Нагорный
Саблистка Позднякова стала олимпийской чемпионкой 26.07.2021
"Золото" турнира по фехтованию на саблях среди женщин разыграли россиянки. Легендарной Софье Великой противостояла София Позднякова. Сильнее оказалась Позднякова - 15:11. Чуть ранее "серебро" и "бронзу" взяли рапиристки Инна Дериглазова и Лариса Коробейникова