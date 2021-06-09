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Рубрика: Спорт

Как себя подать

Теннисный эксперт "РГ" о причинах поражения Медведева и шансах Павлюченковой на "Ролан Гаррос"
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 127(8478)
Вторая ракетка мира Даниил Медведев остановился на стадии четвертьфинала Открытого чемпионата Франции, уступив греку Стефаносу Циципасу со счетом 3:6, 6:7(3:7), 5:7. Но в полуфинале женской одиночной сетки главного грунтового турнира сезона будет играть россиянка Анастасия Павлюченкова.
Финалист US Open и Australian Open Даниил Медведев сделал шаг навстречу успеху на "Ролан Гаррос". Фото: EPA Финалист US Open и Australian Open Даниил Медведев сделал шаг навстречу успеху на "Ролан Гаррос". Фото: EPA
Финалист US Open и Australian Open Даниил Медведев сделал шаг навстречу успеху на "Ролан Гаррос". Фото: EPA

О том, что мешает Медведеву играть на грунте, как на харде, и что поможет Павлюченковой в борьбе за путевку в финал "Ролан Гаррос", специально для "РГ" рассказала теннисистка и комментатор Екатерина Бычкова.

Екатерина, были у Медведева шансы против Циципаса?

Екатерина Бычкова: Честно говоря, нет. Так как у Дани плохо складываются отношения с грунтовым покрытием - он только первый год нашел свою игру, - то можно было заранее предугадать, что с Циципасом ему будет сложно. Стефанос сейчас набрал форму. Грунт - его стихия. Несмотря на то что он высокий, ему комфортно играть в таких условиях. Это то самое покрытие, где он может обыграть Медведева, в отличие от всех других. И все равно Медведев провел хорошие матчи. Но пока он не обыграл каких-то супер топов на грунте. Хотя он и сам топовый теннисист - вторая ракетка мира. Но чтобы появились драйв и уверенность, что он хорош на этом покрытии, нужны такие победы как над Циципасом. С другой стороны, вообще не понимаю, почему Даня так страдает на грунте. Мне кажется, у него игра очень даже подходящая для таких кортов. Он вполне может выдать на них такой же результат, как на харде. Нужно просто чтобы чуть-чуть в голове что-то перевернулось.

Циципас за выход в финал поспорит с Александром Зверевым. Кого видите в финале?

Екатерина Бычкова: Не понимаю игру Саши. Он много действует от обороны, я не фанат его тенниса. Но его последние результаты впечатляют: он нашел свою игру, хорошо подает. Должна быть равная борьба. Мне почему-то кажется, что это финал Циципаса. Бывает такое впечатление по турниру. Единственное, что его может сбить, - нервы. Он иногда проваливается. Так что, кто окажется сильнее психологически, тот и победит.

Фото: Винс Калигиури/РИА Новости
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А какое впечатление произвела Павлюченкова?

Екатерина Бычкова: Я комментировала ее первый матч в Париже. Даже на старте она уже была очень хороша. Она как-то по-другому стала выглядеть на корте. Это не вопрос поведения, а подачи себя. Я всегда удивлялась, еще много лет назад, почему Настя не может сыграть турнир "Большого Шлема". Для меня она всегда была игроком топ-10. Может быть сейчас время пришло.

Медведев может быть так же успешен на грунте, как на харде. Нужно, чтобы в голове что-то чуть-чуть перевернулось

Значит, Насте по силам пройти Тамару Зиданшек?

Екатерина Бычкова: Зиданшек здорово играет. У нее классный удар справа, она прекрасно двигается. Настя двигается хуже. Но она при этом предугадывает лучше, лучше играет слева. На мой взгляд, благодаря опыту у Павлюченковой есть преимущество. Да, она также вышла в первый полуфинал, как и Зиданшек. Но за столько лет сыграно очень много матчей, в том числе на "мэйджорах". Это все идет в копилку. Такими плюсами вроде удара слева, опыта и чутья Павлюченкова может переигрывать соперницу. Будем смотреть матч, но, мне кажется, все будет хорошо.

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема" "Ролан Гаррос" - 2021