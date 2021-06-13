Россиянин Евлоев победил Даводу на турнире UFC 263

Российский боец Мовсар Евлоев продлил свою беспроигрышную серию в UFC, победив канадца Хакима Даводу.

В ночь на воскресенье в США проходит турнир UFC 263. В одном из боев россиянин Мовсар Евлоев встречался с представителем Канады Хакимом Даводу.

Россиянин в первом раунде сумел навязать сопернику борьбу, сделал несколько тейкдаунов. Во втором - ситуация не изменилась - Евлоев превосходил своего соперника, не давая ему проявлять свои лучшие качества. И лишь в третьем раунде канадец сумел переломить ход боя и стал наносить удары, но нокаутировать соперника не смог.

По итогам поединка все три рефери отдали победу Евлоеву - 29-27, 29-27, 29-27. Для 27-летнего россиянина эта победа стала 14-й в карьере в ММА и пятой подряд в UFC.

В согласном поединке турнира мексиканец Брэндон Морено удушающим приемом в третьем раунде победил бразильца Дейвесона Фигейредо и завоевал титул чемпиона в легчайшем весе.