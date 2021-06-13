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13.06.2021 07:52
Рубрика: Спорт

Россиянин Евлоев победил Даводу на турнире UFC 263

Текст: Максим Домчев
Российский боец Мовсар Евлоев продлил свою беспроигрышную серию в UFC, победив канадца Хакима Даводу.
Мовсар Евлоев. Фото: UFC Мовсар Евлоев. Фото: UFC
Мовсар Евлоев. Фото: UFC

В ночь на воскресенье в США проходит турнир UFC 263. В одном из боев россиянин Мовсар Евлоев встречался с представителем Канады Хакимом Даводу.

Фото: Reuters/Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports
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Россиянин в первом раунде сумел навязать сопернику борьбу, сделал несколько тейкдаунов. Во втором - ситуация не изменилась - Евлоев превосходил своего соперника, не давая ему проявлять свои лучшие качества. И лишь в третьем раунде канадец сумел переломить ход боя и стал наносить удары, но нокаутировать соперника не смог.

По итогам поединка все три рефери отдали победу Евлоеву - 29-27, 29-27, 29-27. Для 27-летнего россиянина эта победа стала 14-й в карьере в ММА и пятой подряд в UFC.

В согласном поединке турнира мексиканец Брэндон Морено удушающим приемом в третьем раунде победил бразильца Дейвесона Фигейредо и завоевал титул чемпиона в легчайшем весе.

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