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14.06.2021 08:08
Рубрика: Спорт

Бразилия разгромила Венесуэлу в стартовом матче Кубка Америки

Текст: Максим Домчев

В стартовом матче Кубка Америки сборная Бразилии со счетом 3:0 разгромила Венесуэлу. В ночь на 14 июня в Бразилии стартовал розыгрыш Кубка Америки. В первом матче турнира хозяева встречались с командой Венесуэлы.

Фото: AP Photo / Manu Fernandez
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Игроки бразильской команды были недовольны переносом турнира в свою страну и даже угрожали отказаться от участия, но в итоге все закончилось мирно. А вот у Венесуэлы произошла вспышка заболевания коронавирусом, из-за чего пришлось вносить серьезные коррективы в состав.

Хозяева смогли открыть счет в середине первого тайма после точного удара Маркиньоса. После перерыва бразильцы получили право на пенальти, который реализовал Неймар. Итоговый счет в самом конце встречи установил Габриэл.

В другом матче Колумбия нанесла поражение Эквадору - 1:0 благодаря голу Эдвина Кардоны.

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