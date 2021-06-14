За пять минут до финала "Ролан Гаррос" у Циципаса умерла бабушка

В воскресенье Циципас в пятисетовом поединке уступил сербу Новаку Джоковичу, хотя вел по партиям 2-0. Но после поражения он был расстроен совсем другим. Как оказалось, за пять минут до финала у него умерла бабушка. Об этом теннисист сообщил на своей странице в Instagram.

"Жизнь - это не только победа или поражение. Смысл заключается в том, чтобы наслаждаться каждым ее мгновением, неважно, один ты или с кем-то рядом. Побеждать и поднимать над головой трофеи - это еще не все. За 5 минут до выхода на корт бабушка, которую я очень сильно любил, проиграла свою битву за жизнь. Это была мудрая женщина, чья вера в жизнь и готовность отдавать все несравнима ни с одним человеком, которого я бы знал", - написал Циципас.

Он добавил, что вне зависимости от итога турнира он посвящает ей свою игру.

"Спасибо, что подарила жизнь моему отцу. Без него все это было бы невозможно", - заключил Циципас.