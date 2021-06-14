Новости

МЧС объявило штормовое предупреждение в Крыму 11:20
Эпидемиолог: Заболевшие COVID-19 после вакцинации переносят его легко 11:12
Байден перепутал Ливию и Сирию 10:53
В Уфе неизвестный на электросамокате сбил пенсионера 10:52
Китайский дрон на базе Ан-2 показали на видео 10:51
На Кубани в массовом ДТП погиб человек, еще пятеро пострадали 10:45
Денис Проценко: Большинство пациентов с COVID-19 не делали прививку 10:44
В ресторанах и ночных клубах Ростова прошли антиковидные рейды 10:39
За пять минут до финала "Ролан Гаррос" у Циципаса умерла бабушка 10:38
США захотели сотрудничать с РФ по стратегической стабильности, Сирии и Арктике 10:36
Фото: На выставке в Екатеринбурге предложили опробовать охотничье оружие 10:35
На Дону будут выпускать новые вина и кагор 10:33
Эксперты назвали лекарства, после которых нельзя садиться за руль 10:24
Эксперты рассказали, зачем россияне берут вторую ипотеку 09:48
Байден обсудит с Эрдоганом Путина и С-400 09:32
Ребенок выпал из окна многоэтажки в Хабаровске 09:24
Автомобиль въехал в толпу зрителей на гонках в Техасе 08:39
Спасатели обнаружили тела трех шахтеров в затопленной шахте в Китае 08:27
В Бурятию прилетели первые чартеры с туристами 08:09
Бразилия разгромила Венесуэлу в стартовом матче Кубка Америки 08:08
Биткоин снова рванул вверх 08:00
Уфимские власти заключат соглашение с операторами кикшеринга 07:47
Молодежь легче переносит инфекцию при заражении новыми штаммами COVID-19 07:37
На Сахалине проведут очистку загрязненного нефтепродуктами берега 07:06
В столице Индонезии ожидают новой вспышки коронавируса 07:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
14.06.2021 10:38
Рубрика: Спорт

За пять минут до финала "Ролан Гаррос" у Циципаса умерла бабушка

Текст: Максим Домчев
Фото: EPA-EFE/CAROLINE BLUMBERG Фото: EPA-EFE/CAROLINE BLUMBERG
Фото: EPA-EFE/CAROLINE BLUMBERG

В воскресенье Циципас в пятисетовом поединке уступил сербу Новаку Джоковичу, хотя вел по партиям 2-0. Но после поражения он был расстроен совсем другим. Как оказалось, за пять минут до финала у него умерла бабушка. Об этом теннисист сообщил на своей странице в Instagram.

Фото: AFP/Christophe ARCHAMBAULT
Российская теннисистка Павлюченкова проиграла в финале "Ролан Гаррос"

"Жизнь - это не только победа или поражение. Смысл заключается в том, чтобы наслаждаться каждым ее мгновением, неважно, один ты или с кем-то рядом. Побеждать и поднимать над головой трофеи - это еще не все. За 5 минут до выхода на корт бабушка, которую я очень сильно любил, проиграла свою битву за жизнь. Это была мудрая женщина, чья вера в жизнь и готовность отдавать все несравнима ни с одним человеком, которого я бы знал", - написал Циципас.

Он добавил, что вне зависимости от итога турнира он посвящает ей свою игру.

"Спасибо, что подарила жизнь моему отцу. Без него все это было бы невозможно", - заключил Циципас.

Спорт Теннис "Ролан Гаррос" - 2021