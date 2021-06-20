Участники командного Кубка России в Екатеринбурге показали зрелищный бокс

Победителями командного Кубка России по боксу среди мужчин, который завершился в Екатеринбурге, стали спортсмены Уральского федерального округа. В решающей встрече они со счетом 16:14 обыграли коллектив из Центрального федерального округа. Боксеры Приволжского федерального округа оказались сильнее соперников из Санкт-Петербурга и завоевали бронзовые медали турнира.

Представитель Уральского ФО Никита Устинов, выступавший в категории до 52 кг и в своем финальном поединке раздельным решением судей победивший Василия Егорова из ЦФО, был признан лучшим боксером Кубка России. Лучшим тренером назвали Рустама Умарова, возглавляющего уральскую команду.

Напомним, что призовой фонд Кубка России составил 20 миллионов рублей. 10 млн рублей получили победители, 7 и 3 млн рублей соответственно - призеры.

Подводя итоги соревнований, генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев подчеркнул, что бои на турнире были очень конкурентными и зрелищными.

- Оцениваю командный Кубок России на отлично и с точки зрения организации, и в плане спортивной составляющей, - приводит слова Щекутьева пресс-служба федерации. - Финал был сумасшедшим по накалу страстей. Мне очень понравилась атмосфера в командах: все друг за друга болели, было единение внутри коллективов. У этого турнира большое будущее. Уже сейчас мы получаем большое количество заявок на проведение командного Кубка России. В 2022 году это соревнование примет Пермь, а вот на 2023 год уже есть конкуренция.

Кубок России был возрожден в 2018 году после 12-летней паузы и три раза подряд проводился в Ижевске. В этом году турнир прошел в Екатеринбурге. По окончании соревнований состоялась символическая церемония передачи знамени турнира президенту Федерации бокса Пермского края Петру Павлову.