Победа над бельгийками позволит нам пробиться в полуфинал ЧЕ-2021

Женская сборная России сегодня сразится с Бельгией в четвертьфинале первенства Европы. В эту важную стадию соревнований команда, руководимая главным тренером Александром Ковалевым, пробилась благодаря разгрому Словении в стартовом раунде плей-офф - 93:75. Новый успех позволит не только продолжить борьбу за медали, но и получить право выступления в квалификации к чемпионату мира-2022.

Во французском Страсбурге против словенок Ковалев выпустил на площадку в стартовой пятерке Ксению Левченко, Анастасию Шилову, Елизавету Комарову, Раису Мусину и Марию Вадееву. Победный задел удалось организовать уже в первой четверти. По завершении 10 минут чистого времени игры Россия лидировала с внушительной для столь короткого отрезка разницей "плюс 15" - 28:13.

В дальнейшем наши девушки продолжали уверенно контролировать ход встречи и довели матч до победы. Заметно отличилась Комарова. В ее активе 20 набранных очков, причем Лиза совершила четыре дальних попадания. У Мусиной так называемый дабл-дабл - 19 очков и 14 подборов. Полтора десятка баллов за результативность на лицевом счету Вадеевой, 10 - у Александры Штанько (Тарасовой).

Вот как завершились остальные три матча 1/8 финала: Швеция - Италия - 64:46, Босния - Хорватия - 80:69, Испания - Черногория - 78:51. В 1/4 финала 23 июня встречаются: Беларусь - Швеция, Франция - Босния, Испания - Сербия, Россия - Бельгия. Для проигравших соревнования на этом не закончатся, они перейдут в плей-офф за 5-8-е места. Этот раунд важен: лучшие шесть команд по Евробаскета смогут принять участие в квалификации к ЧМ-2022. Для остальных шансы попасть на мировое первенство исчезнут.

- Всегда радуюсь, когда команда играет, импровизирует, - сказал после матча со словенками Александр Ковалев. - Задачей с первых минут было загрузить передачами под кольцом Вадееву. Плюс много очков мы набрали со второго шанса. В целом встреча неплохая. Слегка разочаровало, что в конце немножко бросили играть. Но все выложились на 100 процентов.

В игре против Словении у Раисы Мусиной 19 очков плюс 14 подборов

Где будем смотреть

23 июня, среда, "МАТЧ! Страна"

21.40. Россия - Бельгия. 1/4 финала. Прямая трансляция.