Наша женская сборная, состоящая из тандемов Ксения Дабижа - Дарья Рудых и Мария Бочарова - Мария Воронина, в среду в Гааге (Нидерланды) на финальном турнире командного Кубка Европы успешно начала борьбу за то, чтобы у России в этом виде спорта был максимум олимпийских лицензий.

Три из четырех путевок в Токио уже приобретены по другим критериям. Вячеслав Красильников и Олег Стояновский в 2019-м завоевали "золото" мирового чемпионата, а дуэты Илья Лешуков - Константин Семенов и Надежда Макрогузова - Светлана Холомина взяли для России билеты в Японию по рейтингу Международной федерации волейбола (ФИВБ), учитывающему двухлетний период выступлений на важнейших соревнованиях календаря элиты.

В пяти континентальных командных Кубках на кону по одной путевке. Страны, выбравшие максимум, здесь автоматически "снимаются с пробега". Поэтому для нашей мужской сборной этого турнира фактически нет. А вот для девушек он предельно важен. Правда, есть нюанс не совсем в пользу России. Макрогузова и Холомина здорово помогли команде на полуфинальной стадии в Мадриде (Испания), но в Гааге они играть по регламенту не имеют права, так как свое дело уже сделали.

В Нидерланды прибыли по 16 национальных сборных, начавшие в среду выяснение отношений по предельно жесткой системе плей-офф без всяких утешительных раундов. Проиграл одну матчевую встречу и сразу распрощался с надеждами выступить на грядущей Олимпиаде. Туда поедут только представили стран - победителей турнира.

Соперник россиянок команда Кипра никогда ничем особенно не отличалась, всегда была середняком. Однако ситуация поменялась: во-первых, киприотки настроились на этот турнир более чем серьезно и боевито, а во-вторых, натурализация весьма известной финской спортсменки Эрики Нистрем заметно усилила эту сборную. Когда-то давно (в 2010-м) она вместе со свое сестрой Эммой даже поднималась на нижнюю ступень пьедестала почета чемпионата Европы.

Правда, с экс-финкой и 16-летней Дарьей Гусаровой наши Дабижа и Рудых справились - 21:19, 21:19. Но многократные победители молодежных чемпионатов мира Европы Мария Бочарова и Мария Воронина сенсационно уступили малоизвестным Зои Константопулу и Мариоте Ангелопулу - 16:21, 20:22. На третий, решающий матч тренеры могли выбрать любой состав. Сразились победители предыдущих игр. В итоге Дабижа/Рудых разгромили Константопулу/Ангелопулу - 21:14, 21:8. Сегодня в четвертьфинале россиянки сразятся с Украиной.

В четвертьфинале российская сборная встретится с соперницами из Украины. Если победим - останется еще два шага до Олимпиады

Где будем смотреть

24 июня, четверг, "Матч! Арена"

17.55, 20,25, 22.25. Командный Кубок Европы в Гааге (Нидерланды) - отбор на Олимпиаду. Матчевые встречи четвертьфинала. Прямая трансляция.