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27.06.2021 21:02
Рубрика: Спорт

Запрыгнула в десятку

Ласицкене выступит в составе сборной на Играх в Токио
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 140(8491)
В понедельник, по окончании чемпионата страны в Чебоксарах, Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) назовет список из десяти спортсменов сборной, которые в нейтральном статусе отправятся на Олимпийские игры в Токио.

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене не принимала участие в турнире, так как восстанавливается после травмы. Но она, бесспорно, заслужила место в команде. Об этом заявила исполняющая обязанности главы ВФЛА Ирина Привалова.

Фото: Getty Images
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- Маша Ласицкене - это наш флагман, - подчеркнула Привалова в разговоре с журналистами. - Возможно, в том числе благодаря ей мы выбили эти десять мест. Она поедет на Олимпиаду. В начале сезона она была не в своем привычном состоянии, но сейчас она набирает спортивную форму. Я думаю, к Играм она выйдет на пик.

Хорошие новости пришли и по другому нашему чемпиону - в беге на 110 метров с барьерами Сергею Шубенкову. Он получил допуск до международных соревнований от Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics). Шубенков, кстати, в полуфинальном забеге на ЧР установил лучший результат сезона в Европе (13,24). Правда, американец - чемпион мира-2019 Грант Холлоуэй на своем внутреннем отборе разогнался до второго результата в истории. В полуфинале он финишировал за 12,81 секунды. Быстрее пробежал лишь другой американец - олимпийский чемпион Арис Мерритт в 2012 году (12,80).

Вместе с Шубенковым нейтральный статус одобрили еще 60 российским атлетам. В общей сложности 123 наших спортсмена получили допуски до стартов в 2021 году. Пять заявок были отклонены. Например, прыгуну с шестом Тимуру Моргунову. ВФЛА пытается разобраться в причинах.

Но вернемся к нашей вынужденной квоте в 10 участников. Расширенный тренерский совет уже представил свои кандидатуры. Ирина Привалова сообщила, что специально созданная рабочая группа, которую она возглавляет, будет ориентироваться на мировые рейтинги сезона.

Авторитетно

Ирина Привалова, и.о. президента ВФЛА, олимпийская чемпионка Сиднея-2000 в беге на 400 м:

- С одной стороны, с появлением новых нейтральных спортсменов задача отбора в десятку осложнилась. С другой стороны, есть мировой рейтинг, и мы будем руководствоваться им, - сообщила Привалова журналистам. - Например, Илья Иванюк и Михаил Акименко - первый и третий номер в мужских прыжках в высоту, Анжелика Сидорова - вторая в прыжках с шестом. С основными кандидатами все понятно. Сложности с выбором могут возникнуть, когда дело дойдет до обсуждения седьмых-восьмых мест. Тогда будем учитывать другие факторы - соревновательный опыт, динамику результатов и так далее.

Фото: AP Photo/Kiichiro Sato
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- Мы попытаемся собрать такую команду, в которой каждый мог бы побороться за олимпийские медали. Это, конечно, идеальный расклад. Но в жизни все иначе: у кого-то что-то получается, у кого-то нет. Поэтому даже если один человек завоюет награду высшей пробы, мы будем очень рады. А если таких людей окажется несколько, то будет замечательно, - добавила Привалова. - Главное же, чтобы каждый показал свой максимум. Хотя предстоящие Игры в связи с нынешней ситуацией с пандемией будут очень тяжелыми. Спортсменам придется находиться в условиях постоянных ограничений. Мне даже сложно представить себя на месте наших ребят.

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