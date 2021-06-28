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28.06.2021 14:51
Рубрика: Спорт

Чемпион ОИ Тетюхин введен в Международный зал славы волейбола

Текст: Максим Домчев

Российский волейболист Сергей Тетюхин включен в Международный зал славы волейбола. Торжественная церемония состоится осенью.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Как сообщает сайт Международного зала славы волейбола, обладатель четырех олимпийских наград Тетюхин будет торжественно введен в зал славы вместе с другими заслуженными мастерами игры.

На счету Тетюхина золото Олимпиады 2010 года, серебро Игр 2000-го года, а также две бронзы - 2004-го и 2008-го годов. Помимо этого он в составе сборной России дважды выигрывал Кубок мира и один раз - Мировую лигу.

Помимо Тетюхина, которому сейчас 45 лет, за заслуги в зал славы также будут введены двукратная олимпийская чемпионка Таисvари Агуэро, двукратные олимпийские чемпионы бразильцы Джоване Гавио и Сержио Дутра Сантос, олимпийский чемпион Клэйтон Стэнли, двукратный серебряный призер Олимпиады Логан Том, олимпийские чемпионы по пляжному волейболу бразилец Рикардj Сантос и американец Тодд Роджерс.

Церемония введения в зал славы состоится 16 октября в США.

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