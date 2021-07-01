Мужская сборная России по баскетболу неудачно стартовала в олимпийском квалификационном турнире в хорватском Сплите. В первом матче команда Сергея Базаревича уступила мексиканцам - 64:72.

Ничто так не характеризует игру нашей сборной в этой встрече, как количество потерь. Их у россиян к концу матча скопилось аж 21 штука. С такими показателями побеждают вопреки. У подопечных Базаревича так не получилось. Хотя начало игры складывалось для сборной России неплохо. Во второй четверти парни даже организовали себе десятиочковый отрыв и в целом, казалось, контролировали происходящее на паркете.

Но, увы. После перерыва в игре российской команды что-то надломилось. В третьей четверти мы набрали всего семь баллов против 19 у соперника. И вернуться в игру уже не сумели. Не удалось удержать лидеров Мексики: Густаво Айон, Франциско Круз и Пол Столл на троих сообразили 43 очка. У наших одним из немногих светлых пятен оказался 19-летний Антон Карданахишвили из ЦСКА-2. Он на паркете не терялся, реализовав с игры три из четырех бросков и сделав четыре результативные передачи.

Чтобы продолжить борьбу за путевку в Токио, сборной России нужно обыграть немцев с разницей не менее чем 8 очков

Несмотря на поражение, россияне еще не потеряли шансы на одну-единственную путевку в Токио, которая разыгрывается в нашем квалификационном турнире. Напомним, в нем принимает участие шесть команд, поделенных на две группы. Чтобы выйти в плей-офф, из нашей тройки россиянам сегодня нужно обыграть немцев, причем с разницей не менее чем восемь очков. Мексиканцы, хоть и уступили Германии днем ранее 76:82, участие в полуфинале себе уже гарантировали.

В другой мини-группе соперничают хозяева паркета хорваты, а также сборные Бразилии и Туниса. Южноамериканцы в первом матче разгромили тунисскую команду 83:57. В среду они встречались с хорватами. Результат встречи стал известен уже после подписания этого номера "РГ" в печать.

Где будем смотреть

1 июля, четверг, "Матч ТВ"

17.30. Россия - Германия. Прямая трансляция