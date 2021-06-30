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30.06.2021 19:27
Рубрика: Спорт

Кандидаты для премьеры

Наша женская сборная сыграет в историческом матче олимпийского дебюта дисциплины 3х3
Текст: Илья Трисвятский
Женская сборная страны по новой олимпийской дисциплине баскетбол 3х3 в расширенном составе продолжает подготовку к летним Играм. Нашей команде волею календаря выпала историческая миссия - россиянки матчем с Японией откроют турнир в Токио, став участницами премьеры.
Российские девушки входят в число основных претендентов на медали Олимпиады. Фото: womensseries.fiba3x3.com Российские девушки входят в число основных претендентов на медали Олимпиады. Фото: womensseries.fiba3x3.com
Российские девушки входят в число основных претендентов на медали Олимпиады. Фото: womensseries.fiba3x3.com

Первая в летописи Олимпиад игра по баскетболу 3х3 должна состояться 24 июля в 10.15 по местному времени, по Москве это 4.15 утра. В этот же день вступит в борьбу и наша мужская сборная, но сильный пол начнет свои баталии позднее девушек.

Фото: FIBA
Российские баскетболистки уступили бельгийкам в четвертьфинале ЧЕ

Правилами разрешен лишь один запасной игрок, поэтому в составы команд попадут по четыре спортсмена. У россиянок кандидатов на место в олимпийском составе сейчас гораздо больше.

В среду поздно вечером во французском Пуатье завершился турнир "Женской серии 3х3", входящей в официальный календарь Международной федерации баскетбола (ФИБА). Чтобы тренерский штаб мог в соревновательных условиях еще раз по максимуму просмотреть кандидатов на поездку в Токио, нашим девушкам разрешили выступать двумя составами. За "Россию-1" играли Мария Черепанова, Анастасия Логунова, Татьяна Петрушина и Александра Столяр. В составе команды "Россия U25" на площадку выходили Евгения Фролкина, Ольга Фролкина, Юлия Козик и дочь президента Олимпийского комитета страны Станислава Позднякова Анна Позднякова.

На предварительном этапе дюжина участников была разделена на четыре тройки. "Россия-1" победила Словакию (16:14) и Францию U25 (19:16), а наш квартет, составленный из игроков помоложе, нанес поражения Австрии (22:11) и Нидерландам (18:15).

За место в составе бьется дочь главы Олимпийского комитета России Станислава Позднякова Анна

В скором времени главному тренеру Александру Дирацуяну предстоит сделать непростой выбор по составу для выступления на Олимпиаде. Заметим, что еще один кандидат в сборную, Анна Лешковцева, пока восстанавливается после травмы колена.

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