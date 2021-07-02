Теннисистка Сизикова пожаловалась в прокуратуру Парижа на клевету

Теннисистка Яна Сизикова подала жалобу на клевету в ее адрес в прокуратуру Парижа, об этом сообщил РИА Новости адвокат спортсменки Фредерик Бело.

Сизикова была задержана в начале июня в Париже по подозрению в умышленном проигрыше парного матча на "Ролан Гаррос" в 2020 году, но затем отпущена из-под стражи. В настоящий момент следствие продолжается, Сизиковой вменяют в вину коррупцию и организованное мошенничество. При этом ее адвокат заявил, что спортсменка опровергла все обвинения.

Теперь, подав жалобу на клевету в ее адрес, Сизикова требует признать ее потерпевшей, а также найти и наказать тех, кто начал кампанию против нее.