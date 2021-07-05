24-летний прыгун в высоту Данил Лысенко и его "помощники" дисквалифицированы

Начиналось все блестяще. Юный россиянин взял серебро на чемпионате Европы-2017. В 2018 выиграл чемпионат мира в закрытых помещениях. А затем последовала череда нарушений допинговых правил. Вместо честного признания халатности в Международную федерацию легкой атлетики отправили липовые документы, оправдывающие Лысенко. И фальшивка во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) была состряпана так, что обман раскусили.

Теперь нашей федерацией руководят профессионалы во главе с исполняющей обязанности президента, олимпийской чемпионкой Ириной Приваловой. А прежнее руководство и сам Данил Лысенко получили строгое наказание. Как сообщается на сайте Независимой организации по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU), CAS подтвердил выдвинутые обвинения. Прыгун в высоту Лысенко дисквалифицирован на четыре года, и в прыжковый сектор он сможет вернуться 4 августа 2022-го.

Лысенко отстранили от участия в соревнованиях в 2018 году. После этого был остановлен процесс восстановления статуса Всероссийской федерации легкой атлетики. Тогда же за этим делом последовал уход экс-главы ВФЛА Дмитрия Шляхтина. Как сообщается в пресс-релизе AIU, Шляхтин и два других ответственных сотрудника федерации Артур Карамян и Александр Паркин дисквалифицированы на четыре года. Технические сотрудники ВФЛА Елена Орлова и Елена Иконникова получили еще более длительные сроки дисквалификации.

Итак, дело закончено. Забудьте? Вот уж нет. О случившемся придется помнить долго. Потому что неизбежные наказания серьезны не только для провинившихся. Пострадала вся наша легкая атлетика. Подлог чиновников отбросил ее на годы назад.