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06.07.2021 15:15
Рубрика: Спорт

Рангник назначен руководителем по спорту и развитию ФК "Локомотив"

Текст: Максим Домчев
Фото: Odd ANDERSEN / AFP Фото: Odd ANDERSEN / AFP
Фото: Odd ANDERSEN / AFP

Руководителем по спорту и развитию футбольного клуба "Локомотив" назначен немецкий специалист Ральф Рангник. Во вторник 63-летний Рангник подписал в клубом контракт на три года. Как сообщает официальный сайт "Локомотива", об этом на встрече с тренерским штабом, игроками и руководством клуба сообщил председатель совета директоров клуба Александр Плутник.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Сообщается, что на этом посту немецкий специалист будет заниматься широким спектром вопросов, включая стратегическое планирование и спортивное развитие, а также работой вертикали клубных команд, академии и подготовки резерва.

Вместе с ним к работе в клубе приступит группа специалистов, которые будут отвечать за разные направления.

Ральф Рангник известен своей работой с клубами немецкой Бундеслиги "Штутгарт", "Ганновер 96", "Шальке 04", "Хоффенхайм", "РБ Лейпциг". Он обладатель Кубка Германии 2010-2011 и Суперкубка Германии 2011 (с "Шальке 04").

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