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06.07.2021 12:17
Рубрика: Спорт

СМИ: Йоахим Лев претендует на пост тренера сборной России по футболу

Текст: Максим Домчев
Фото: Frank Augstein / POOL / AFP Фото: Frank Augstein / POOL / AFP
Фото: Frank Augstein / POOL / AFP

Бывший главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев входит в число потенциальных кандидатов на пост главного тренера сборной России по футболу. Об этом сообщает "Чемпионат".

Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Черчесов заявил, что не собирается уходить в отставку

Российский футбольный союз (РФС) пока не дал точного ответа, сохранит ли свой пост после провала на чемпионате Европы нынешний главный тренер команды Станислав Черчесов. На заседании технического комитета РФС работа его тренерского штаба на Евро-2020 была признана неудовлетворительной, однако специалисту выразили доверие.

Сам Черчесов подлил масла в огонь послематчевым комментарием после поражения от сборной Дании со счетом 1:4, в котором заявил, что это была лучшая игра на турнире, а потом дал весьма неоднозначную пресс-конференцию. По данным прессы, РФС планирует вступить в переговоры с представителями Черчесова о прекращении сотрудничества.

Йоахим Лев с 2006 по 2021 год возглавлял сборную Германии, с которой выиграл чемпионат мира-2014.

Ранее сообщалось о том, что от работы в сборной России отказались два отечественных специалиста, входившие в шорт-лист - Валерий Карпин и Леонид Слуцкий.

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