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11.07.2021 19:40
Рубрика: Спорт

С октагона на вынос

Макгрегор сломал ногу в поединке с Порье
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 154(8505)
Бой по правилам смешанных единоборств ирландца Конора Макгрегора и американца Дастина Порье, ставший главным событием турнира UFC 264 в Лас-Вегасе, закончился драматично. Уже в первом раунде Макгрегор подвернул и сломал ногу, после чего победа была отдана Порье.
Конор обещал, что его соперник покинет ринг на носилках. В итоге эта участь постигла его самого. Фото: Reuters Конор обещал, что его соперник покинет ринг на носилках. В итоге эта участь постигла его самого. Фото: Reuters
Конор обещал, что его соперник покинет ринг на носилках. В итоге эта участь постигла его самого. Фото: Reuters

Что такое Конор Макгрегор для UFC, ведущей организации в мире по смешанным единоборствам? Бой Макгрегор - Порье продал примерно 1,8 млн платных трансляций. Это второй результат в истории промоушена. Первое место у другого поединка с участием Конора - против нашего Хабиба Нурмагомедова (2,4 миллиона платных трансляций). Замыкает тройку лидеров по продажам бой Макгрегора с Нейтом Диасом. Это все к тому, что практически любой выход ирландца в октагон - гарантия прибыли. Тем должно быть печальнее для президента UFC Дэйны Уайта наблюдать, как карьера его "курицы с золотыми яйцами" уверенно идет к концу. Бой в Лас-Вегасе - очередное тому подтверждение.

Фото: AP Photo/John Locher
Жена Порье показала средний палец сломавшему ногу Макгрегору

В первый раз Макгрегор подрался с Порье еще семь лет назад и одержал победу техническим нокаутом. Потом Конор становился чемпионом в двух весовых категориях, а еще и Макгрегор и Порье успели уступить Хабибу. В январе уже этого года они встретились снова и Порье выиграл техническим нокаутом. Бой в Лас-Вегасе должен был поставить точку в этой трилогии.

Макгрегор по прозвищу Печально Известный (The Notorious) разогрел поединок, как он умеет. Поугрожал журналисту во время пресс-конференции, ударил Порье на дуэли взглядов и чуть не подрался с другим бойцом Рафаэлем Дос Аньосом после церемонии взвешивания. А еще наговорил сопернику кучу гадостей, пообещав тому, что его вынесут из октагона на носилках. По иронии судьбы на носилках унесли Макгрегора.

Первый раунд в любом случае складывался не в его пользу. Порье избил ирландца в партере и контролировал бой, пока Конор не подвернул ногу и не упал на канвас. Дастин бросился его избивать, но Макгрегор дотерпел и попросил остановить бой по вердикту врача. Что не отменяет победы Порье "техническим нокаутом".

- Я заблокировал один из его лоукиков и почувствовал щелчок в его ноге. Это случилось раньше конца первого раунда. Он говорил, что собирается убить меня в октагоне. Это не входит ни в какие рамки. Карма - это зеркало, иногда такое происходит, - сказал Порье сразу после боя и под свист трибун.

Макгрегор сам встать на ноги уже не смог. Ему оперативно наложили шину, а потом унесли на носилках. Диагноз - перелом большеберцовой кости ноги. Впрочем, Конору это не помешало в интервью там же в октагоне оскорбить супругу Порье, вышедшую к мужу. Что тут сказать. Макгрегор есть Макгрегор...

"Добро всегда побеждает зло. Очень рад за Порье. Дастин, надеюсь, ты получишь пояс в конце года", - отреагировал в "Твиттере" на исход поединка Хабиб Нурмагомедов.

Порье действительно ждет титульный поединок в легком весе. Это уже подтвердил Дэйна Уайт. Как и то, что возможен еще один реванш американца с ирландцем. "Невозможно закончить это вот так". Кажется, президент UFC, как и сам Макгрегор, все еще не смирился с тем, что время Конора уже ушло.

Фергюсон поддержал Макгрегора после поражения от Порье

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