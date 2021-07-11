Фергюсон поддержал Макгрегора после поражения от Порье

Бывший обладатель временного пояса UFC в легком весе Тони Фергюсон поддержал Конора Макгрегора после поражения от Дастина Порье из-за перелома ноги.

В ночь на воскресенье Макгрегор сломал ногу, неудачно оступившись на последних секундах первого раунда боя против Порье. В итоге американца объявили победителем, а ирландца на носилках отправили в больницу.

Одним из немногих, кто поддержал Макгрегора после боя, стал бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон.

"Не повезло, дерьмо случается. Конор, выздоравливай", - написал Фергюсон в Twitter.

Ранее Хабиб Нурмагомедов, комментируя итоги этого боя, написал, что "добро победило зло".