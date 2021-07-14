Аргентина и Италия проведут товарищеский матч в память о Марадоне

Сборные Аргентины и Италии по футболу готовятся провести товарищеский матч в память о легендарном Диего Армандо Марадоне, сообщают зарубежные СМИ.

Встреча может пройти в Неаполе на стадионе "Диего Армандо Марадона". Чуть ранее стало известно, что Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) предложила УЕФА в 2022 году провести поединок между победителями чемпионата Европы и Кубка Америки - Италии и Аргентины. Из-за проблем с календарем крайне сложно запланировать такую игру до конца этого года, потому она может состояться в следующем году.

Отметим, что в 1985 и 1993 годах между триумфаторами первенства Европы и Южной Америки разыгрывался Кубок Артемио Франки. В 1985 году Франция победила уругвайцев (2:0), а спустя восемь лет Аргентина одолела по пенальти Данию (1:1, 5:4).