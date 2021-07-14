ЦСКА поблагодарил Игоря Никитина за проведенные в клубе годы

Легенда отечественного и мирового хоккея Сергей Федоров назначен главным тренером ЦСКА. На этом посту он сменил Игоря Никитина.

"По итогам заседания Наблюдательного совета главным тренером ЦСКА назначен Сергей Федоров. Клуб благодарит Игоря Никитина за проведенные в ЦСКА годы, проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере", - цитирует официальный сайт "красно-синих" президента ЦСКА Игоря Есмантовича.

Новость сенсационная. Отставку Никитина, кажется, мало что предвещало. Под его руководством в минувшем сезоне ЦСКА играл в финале Кубка Гагарина, где уступил "Авангарду". А в предыдущем сезоне армейцы трофей выиграли.

Что касается Сергея Федорова, одного из лучших игроков в истории отечественного хоккея, в ЦСКА он с 2012 года, а с 2013-го входил в Наблюдательный совет клуба.