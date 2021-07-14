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14.07.2021 20:00
Рубрика: Спорт

ЦСКА поблагодарил Игоря Никитина за проведенные в клубе годы

Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 158(8509)
Легенда отечественного и мирового хоккея Сергей Федоров назначен главным тренером ЦСКА. На этом посту он сменил Игоря Никитина.
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

"По итогам заседания Наблюдательного совета главным тренером ЦСКА назначен Сергей Федоров. Клуб благодарит Игоря Никитина за проведенные в ЦСКА годы, проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере", - цитирует официальный сайт "красно-синих" президента ЦСКА Игоря Есмантовича.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Сергей Федоров возглавил хоккейный клуб ЦСКА

Новость сенсационная. Отставку Никитина, кажется, мало что предвещало. Под его руководством в минувшем сезоне ЦСКА играл в финале Кубка Гагарина, где уступил "Авангарду". А в предыдущем сезоне армейцы трофей выиграли.

Что касается Сергея Федорова, одного из лучших игроков в истории отечественного хоккея, в ЦСКА он с 2012 года, а с 2013-го входил в Наблюдательный совет клуба.

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