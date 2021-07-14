ЦСКА поблагодарил Игоря Никитина за проведенные в клубе годы

Легенда отечественного и мирового хоккея Сергей Федоров назначен главным тренером ЦСКА. На этом посту он сменил Игоря Никитина.
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
"По итогам заседания Наблюдательного совета главным тренером ЦСКА назначен Сергей Федоров. Клуб благодарит Игоря Никитина за проведенные в ЦСКА годы, проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере", - цитирует официальный сайт "красно-синих" президента ЦСКА Игоря Есмантовича.
Новость сенсационная. Отставку Никитина, кажется, мало что предвещало. Под его руководством в минувшем сезоне ЦСКА играл в финале Кубка Гагарина, где уступил "Авангарду". А в предыдущем сезоне армейцы трофей выиграли.
Что касается Сергея Федорова, одного из лучших игроков в истории отечественного хоккея, в ЦСКА он с 2012 года, а с 2013-го входил в Наблюдательный совет клуба.