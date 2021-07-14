Пятилетний шахматист обыграл спортивных бюрократов

Так меня еще никто не унижал. Я стоял голый, один-одинешенек. И был готов от стыда покончить жизнь самоубийством. Что в конце концов и сделал...

Тяжко вздыхая, кладу своего белого короля на шахматную доску. Все мои фигуры, все пешки съедены одна за одной. Я действительно гол как сокол. "Да ничего, бывает..." - бодренько комментирует 5-летний Димка и бежит в другую комнату доигрывать своим любимым паровозиком.

Черт, я обожаю шахматы с детства. Частенько режусь в них на компьютере даже на работе под укоризненные взгляды коллег, занятых в это время "мозговым штурмом" по придумыванию заголовков и новых тем для материалов. Ничего с собой не могу поделать. 64 черно-белые клеточки манят меня, как загипнотизированного.

Я даже соврал родителям Димы на вопрос: а вы сами играете в шахматы? "Последний раз ходил лошадью в университете", - усмехнулся небрежно. Ага, как же. Накануне вечером в отеле только и штудировал в очередной раз защиту Нимцовича, дебют Тракслера, мат Легаля, атаку Ланге. В своем номере я был Бобби Фишером, Гарри Каспаровым, Анатолием Карповым. Я громил компьютер (правда, не на самых высоких уровнях). Мне сам Магнус Карлсен был нипочем. Даже в шахматах-блиц. Я не мог, не имел права опорочить высокое звание столичного журналиста.

Зевок века

- Хочу отыграться! - обиженно выдыхаю я. Папа Димы Александр идет за сыном. Тот, судя по всему, крайне неохотно отрывается от паровозика. Наметанным репортерским глазом замечаю, как папа что-то быстро шепчет Димке на ухо. Тот послушно кивает головой.

Маленький Димка теряет коней, бьет слонов, нападает на королей... Он знает, шахматы - это муки разума. Фото: Олег Карамаза

И - о, чудо! - на одиннадцатом ходу я выигрываю у 5-летнего соперника ферзя. Самого настоящего, черного. "Ой, прям "зевок Крамника", - бормочет под нос Димка (в 2006 году чемпион мира Владимир Крамник в игре с шахматной компьютерной программой Deep Fritz прозевал мат в один ход, впоследствии чемпионка мира Жужа Полгар назвала это "зевком века". - Прим. авт.). Потом я лихо съедаю слона, коня, ладью соперника. Объедаюсь его пешками. И вот она, победа. Мат! "Не расстраивайтесь, коллега, - снисходительно утешаю Димку, которого и за шахматной доской-то не особенно видно из-за маленького роста. - Ферзя не надо было зевать, повнимательнее, повнимательнее!" "Да ничего, бывает..." - опять беззаботно бормочет Димка и бежит к паровозику.

И тут меня начинают терзать смутные сомнения, как сказал бы Иван Васильевич Бунша в известной кинокомедии. "Стой!" - кричу я. Димка испуганно останавливается. "Играем третью, сейчас же!.." - командую, не обращая внимания на нормы этикета (родители, надо сказать, стоят безмолвно рядом и, похоже, сами не знают, что делать - сыночку-то уже ничего не шепнешь).

И сыночек начинает громить меня вдоль и поперек. В следующей, потом в еще одной, еще... Очень быстро я понимаю, что таких непроходимых тупиц вроде меня к шахматной доске нельзя подпускать на пушечный выстрел. Чтобы не бросать тень на древнюю игру.

Дети Альфа

- Теперь понимаю, что значит играть с гроссмейстером, - устало шучу. Мама Аня, красивая молодая женщина, всплескивает руками: "Да какой гроссмейстер! Димке даже третий юношеский разряд отказались присваивать. Маленький еще. А разряды дают только с 7 лет".

Кто придумал эти нормы - бог его знает. Говорят, еще в Советском Союзе. Тогда были уверены: ну не может четырех-, пяти-, да даже шестилетний ребенок пробежать стометровку за 15,4 секунды (III юношеский разряд), проплыть 50 метров за 56 секунд или пробежать километр в лыжном спринте за 5 минут 35 секунд. Как и выиграть большую часть партий на детском шахматном турнире в 6 лет. А уж в пять...

- Но сейчас-то могут, поколение другое совершенно, - пожимает плечами Александр. - Они и быстрее, и сильнее, и умнее. Мир ускоряется, кругом цифры, соображать надо тоже быстро. Димка вон в два годика начал кубик Рубика собирать, потом аналог посложнее мегаминкс, сейчас многие его друзья из детсада увлечены этим мегаминксом. На компьютере стал складывать, делить, умножать, и все на скорость. У нас и старший Коля тоже очень рано брейк-дансом занялся, футболом, в шахматы играть стал. У этого поколения Z, и особенно у поколения Альфа, все ускоряется, как на центрифуге. Им просто необходимо чем-то загружать мозг. Иначе он плавиться начнет. Мы с Димкой, например, по-английски или по-китайски стараемся дома разговаривать. Иногда такие казусы случаются. Однажды, когда ему было три годика, вышли во двор. Только дождь прошел, кругом лужи. Он и закричал: "Пап, смотри какие падлы вокруг!" Народ шарахнулся, остолбенел... А он лужи имел в виду. Они по-английски - падл.

Трусы придумали трусы

В какой-то момент Дима Крымский решил взять быка за рога, или коня за гриву, или слона за хобот, или ферзя за корону с пятью зубцами. И стал писать письмо. Но не на деревню дедушке, а прямиком министру спорта России Олегу Матыцину (Димка поначалу даже пропустил отчество "Васильевич", привык, что все вокруг называют друг друга по именам, но папа его промах быстренько исправил, все-таки старая школа, закалка дают о себе знать). В письме он поставил вопрос ребром: "Я выиграл большинство партий на первенстве по шахматам Томской области. А мне даже III разряд не дают, говорят, маленький. Это справедливо?" Еще он записал ролик в YouTube, скромный такой: "Я все выигрываю и выигрываю, а все равно без медалек и разрядов".

Впрочем, насчет последнего Дима не прав. Есть у него и медали, и даже та самая корона с пятью зубчиками. Правда, все они виртуальные. Он помногу часов сидит (а если бы разрешали родители - сидел бы вообще сутками напролет) на портале, на котором можно играть с любым соперником в мире в режиме реального времени. Димка и играет: с 40-летними американцами, 50-летними французами, 20-летними итальянцами, 30-летними немцами. Они сообщают о себе данные: как зовут, сколько лет, профессионалы или нет. А Дима ничего не пишет. Он просто выигрывает у всех подряд. И ему программа водружает корону.

- Если я напишу, что мне 5 лет, они, наверное, брякнутся, - тихо сообщает он мне причину своего инкогнито. Я мысленно представляю их реакцию. И начинаю неприлично хохотать. Димка смеется вместе со мной. За ним папа, мама. Последняя, чтобы поставить вишенку на торте, сквозь смех говорит: "А если бы камера на компьютере была не заклеена - они бы все увидели, что он с ними еще и голышом играет..."

Я таращу глаза - как, зачем?! "Очень просто, - поясняет Аня. - Мы с ним, когда приходим домой из садика, начинаем переодеваться в домашнее. Дмитрий Александрович сильно торопится поиграть с иностранными соперниками, поэтому снять одежду еще успевает, а вот надеть уже нет, и к столику с компьютером бежит иногда без трусов".

Непрошеные слезы

О шахматных турнирах надо забыть. На время. Подождать годика два-три. Примерно так убеждали Александра разные спортивные чиновники. Дескать, плетью обуха все равно не перешибешь. Разряд, понятное дело, не дадут, а в более крупных турнирах без него играть нельзя, правила не позволяют. Хоть ты самим Капабланкой будь.

Ревел Дима Крымский вполне по-взрослому. Навзрыд. Его долго утешали папа с мамой, потом еще и тренер, известный гроссмейстер ФИДЕ Андрей Белозеров. "Почему они так?" - повторял Димка. Никто ничего ответить не мог.

Если я напишу, что мне 5 лет, мои соперники из Америки и Европы, наверное, брякнутся, - тихо сообщает он причину своего инкогнито

При мне Дима тоже плакал. Но уже от того, что, собирая наперегонки с папой головоломку мегаминкс, начал явно отставать. Наклонившись, я тихо ему сказал: "Зря, слезы еще никому не помогали, поверь". На что он так же тихо ответил: "Они сами пошли". Клянусь, это был достойный ответ 5-летнего мужчины.

Пешки - к бою

- Есть разряд!!! - закричал в трубку Александр. Я поначалу даже не понял, о чем речь. У нас в Москве ковид за ковидом, знакомые мрут как мухи. "У вас в Томске первый гром, что ли, прогремел?" - сочувственно поинтересовался я. "Какой гром?.. - обиженно запыхтел Александр. - Димке III разряд присвоили, официально. Мэр Томска вручил значок и разрядную книжку! Сказал: нынешний чемпион по шахматам Магнус Карлсен в пять лет только играть учился, а ты, Димка, уже разряд получаешь. Будем вместе делать из Томска шахматную столицу". "Где-то я это уже слышал, там, кажется, похожую столицу Нью-Васюками окрестили", - съязвил я. "А вот посмотрим лет через десять, - пропустил мимо ушей мою колкость Александр. - Кстати, мы тут с сыном в Москву скоро собираемся. Нет желания встретиться, поиграть с Димкой?"

И тут почему-то у меня противно засосало под ложечкой.