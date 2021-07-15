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15.07.2021 19:00
Рубрика: Спорт

У участника Кубка мира по шахматам в Сочи подтвердился коронавирус

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба FIDE Фото: Пресс-служба FIDE
Фото: Пресс-служба FIDE

На Кубке мира по шахматам, который стартовал 12 июля в Сочи, у одного из шахматистов тест на коронавирус дал положительный результат. Спортсмен узнал о результате теста прямо во время первой партии второго круга турнира и был вынужден прервать игру. Об этом сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).

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- Результат теста на Covid-19 у одного из игроков оказался положительным. Результат теста стал известен во время первой партии второго круга соревнований. В соответствии с медицинским протоколом турнира шахматисту было предложено немедленно покинуть игровую зону, и ему было засчитано поражение. Шахматист, о котором идет речь, во время игры носил маску, и сейчас он помещён на карантин, - сообщили в пресс-службе FIDE.

Игровой зал пришлось покинуть и его сопернику, который теперь пройдет дополнительное медобследование, чтобы сыграть в следующем раунде.

За несколько часов до этого в официальном аккаунте FIDE в Instagram сообщили, что первую партию второго круга сегодня пропустил также шахматист из Армении Левон Аронян. На этой неделе у него были симптомы лихорадки, поэтому ради безопасности других игроков партию отменили. Аронян занимает пятую строчку в рейтинге шахматистов FIDE.

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