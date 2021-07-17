Россиянка Авсарагова одержала вторую победу в Bellator

Россиянка Диана Авсарагова выиграла второй поединок в промоушене Bellator. В ночь на субботу она победила американку Габриэллу Гулфин.

Турнир Bellator 262 прошел в американском городе Анкасвилл. В одном из предварительных боев приняла участие 22-летняя россиянка Диана Авсарагова.

Она встречалась с более опытной американкой Габриэллой Гулфин. Бой прошел в упорной борьбе и по итогам трех раундов двое из трех арбитров все же отдали свое предпочтение россиянке - 29-28, 29-28, 28-29.

Для Авсараговой эта победа стала второй в двух поединках в рамках выступления в Bellator.