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Рубрика: Спорт

Россиянка Авсарагова одержала вторую победу в Bellator

Текст: Максим Домчев
Россиянка Диана Авсарагова выиграла второй поединок в промоушене Bellator. В ночь на субботу она победила американку Габриэллу Гулфин.
Фото: instagram.com Фото: instagram.com
Фото: instagram.com

Турнир Bellator 262 прошел в американском городе Анкасвилл. В одном из предварительных боев приняла участие 22-летняя россиянка Диана Авсарагова.

Фото: Кадр видео instagram.com/mmajunkiedotcom
Российская спортсменка разделась для взвешивания перед боем в Bellator

Она встречалась с более опытной американкой Габриэллой Гулфин. Бой прошел в упорной борьбе и по итогам трех раундов двое из трех арбитров все же отдали свое предпочтение россиянке - 29-28, 29-28, 28-29.

Для Авсараговой эта победа стала второй в двух поединках в рамках выступления в Bellator.

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