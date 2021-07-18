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18.07.2021 00:28
Рубрика: Спорт

Цорн стал техническим директором "Локомотива"

Текст: Максим Домчев

Бывший генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн официально назначен на пост технического директора "Локомотива".

Фото: EPA-EFE/Soeren Stache
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Об этом рассказал директор департамента корпоративных коммуникаций "Локомотива" Александр Бедарев.

"Цорн - сотрудник клуба. Должность - технический директор. Его функции обширны", - приводит его слова "Спорт-Экспресс".

Ранее стало известно, что руководителем департамента спорта и развития клуба стал Ральф Рангник. Цорн будет помогать ему.

По данным "Чемпионата" контракт с новым техническим директором подписан на три года.

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