Александр Овечкин продлил контракт с "Вашингтоном"

Капитан и лидер клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продлил контракт с клубом.

Как сообщил 35-летний хоккеист в Twitter, новое соглашение подписано на пять лет. Финансовая сторона сделки не сообщается.

По данным известного хоккейного журналиста Пьера Лебрюна, зарплата игрока составит 9,5 млн долларов в год или 47,5 млн долларов за пять лет.

Овечкин был выбран "Вашингтоном" на драфте и выступает за этот клуб с 2005 года. Он лучший снайпер лиги среди действующих игроков НХЛ. За всю историю лиги он занимает шестое место с 730 голами.

В 2018 году Овечкин помог "Вашингтону" завоевать Кубок Стэнли.