Защитник сборной Франции Рафаэль Варан стал игроком "Манчестер Юнайтед". Во вторник английский клуб сообщил о том, что достиг договоренности с 28-летним французом об условиях личного контракта и о трансфере с мадридским "Реалом".

Сообщается, что игрок прибудет на медосмотр, после чего с ним будет заключено соглашение, срок которого не разглашается.

При этом сумма отступных может составить около 50 миллионов евро.

Француз защищал цвета "Реала" с 2011 года, завоевав с ним более 15 титулов, проведя 350 матчей в официальных турнирах.