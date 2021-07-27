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27.07.2021 21:40
Рубрика: Спорт

Варан стал игроком "Манчестер Юнайтед"

Текст: Максим Домчев
Фото: Григорий Соколов \ РИА Новости Фото: Григорий Соколов \ РИА Новости
Фото: Григорий Соколов \ РИА Новости

Защитник сборной Франции Рафаэль Варан стал игроком "Манчестер Юнайтед". Во вторник английский клуб сообщил о том, что достиг договоренности с 28-летним французом об условиях личного контракта и о трансфере с мадридским "Реалом".

Фото: REUTERS/THANASSIS STAVRAKIS
Источник: "Ювентус" не планирует продлевать контракт с Роналду

Сообщается, что игрок прибудет на медосмотр, после чего с ним будет заключено соглашение, срок которого не разглашается.

При этом сумма отступных может составить около 50 миллионов евро.

Француз защищал цвета "Реала" с 2011 года, завоевав с ним более 15 титулов, проведя 350 матчей в официальных турнирах.

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