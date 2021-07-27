Фото: Григорий Соколов \ РИА Новости
Защитник сборной Франции Рафаэль Варан стал игроком "Манчестер Юнайтед". Во вторник английский клуб сообщил о том, что достиг договоренности с 28-летним французом об условиях личного контракта и о трансфере с мадридским "Реалом".
Сообщается, что игрок прибудет на медосмотр, после чего с ним будет заключено соглашение, срок которого не разглашается.
При этом сумма отступных может составить около 50 миллионов евро.
Француз защищал цвета "Реала" с 2011 года, завоевав с ним более 15 титулов, проведя 350 матчей в официальных турнирах.