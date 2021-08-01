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01.08.2021 15:42
Рубрика: Спорт

Согласован переход Крыховяка в "Краснодар" из "Локомотива"

Текст: Александр Ершов
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

"Краснодар" и "Локомотив" достигли предварительной договоренности о трансфере 31-летнего полузащитника сборной Польши и железнодорожников Гжегожа Крыховяка. Об этом в воскресенье рассказали в пресс-службе "быков".

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"В ближайшее время полузащитник прилетит в Краснодар. Контракт с клубом будет подписан после прохождения медицинского осмотра", - говорится в этом сообщении.

Напомним, разговоры о том, что Крыховяк в ближайшее время намерен покинуть столичный клуб, шли уже несколько дней. Причем коллектив из столицы Кубани как раз назывался в числе главных претендентов на участника недавнего первенства Европы.

Футболист накануне поединка второго тура РПЛ с ЦСКА попрощался со своими (теперь уже бывшими) партнерами по "Локо" и, естественно, его не было даже в заявке на эту игру.

Как известно, Гжегош Крыховяк перешел в "Локомотив" в 2018 году. В прошлом сезоне он провел за клуб 26 матчей в РПЛ и забил 9 мячей.

Ожидается, что на днях он подпишет трехлетний контракт с ФК "Краснодар". Сумма предстоящего трансфера не разглашается.

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