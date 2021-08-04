В Твери решили возродить "медвежьи шахматы"

Энтузиасты, открывшие землякам необычную игру, признаются, что до прошлого года и сами не имели о ней представления. Вспомнить хорошо забытое старое заставил случай: с тверскими шахматистами связался их коллега из Московской области, изучающий всевозможные разновидности интеллектуальных игр. Мужчина поинтересовался, помнят ли в регионе о нетрадиционном виде шахмат, который в 1985 году изобрел житель Твери Михаил Сосновский.

К сожалению, игра, которой в 1980-е увлекались тверитяне и даже жители других российских регионов, непростые девяностые не пережила и к сегодняшнему дню оказалась основательно забыта. Но удивительнее всего, что за границей информация о ней в среде специалистов сохранилась.

- Московский коллега рассказал, что на Западе об этих шахматах знают, и благодаря англоязычному интернету мы нашли некоторые сведения на двух сайтах. Сам Сосновский назвал эту игру стоклеточными шахматами, потому что там не 64 клетки, а 100, а на Западе ее переименовали в "медвежьи шахматы" из-за добавления к классическому набору фигур медведя. Соответственно, чуть изменились и правила, - рассказывает представитель Федерации шахмат Тверской области, кандидат в мастера спорта по шахматам Олег Шавыкин.

Тверской шахматист уточнил, что об изобретении Михаила Сосновского знают, в частности, в США и Нидерландах.

- В Нидерландах, думаю, потому что там увлекаются так называемыми сказочными шахматами. Они появились в XX веке, когда выдумывали новые фигуры, отличные от традиционных. Обычно до игр в этом случае не доходило, то есть придумывались фигуры и с ними шахматные задачи, и все. Голландцы подобное любят, поэтому, возможно, "медвежьи шахматы" у них и сохранились. Но это именно игра, - продолжает Олег Шавыкин.

На Западе об этих шахматах знают, и благодаря англоязычному интернету удалось найти некоторые сведения о них

На родине "медвежьего" варианта древней интеллектуальной игры, конечно же, немедленно занялись ликвидацией досадного пробела в знаниях об истории тверских шахмат. Региональная шахматная федерация и общественная организация "Патриоты Твери" первую публичную игру на стоклеточной доске уже провели - 18 июля, в День города. И заинтересовавшихся горожан, говорят, было немало. Правда, в распоряжении энтузиастов пока лишь одна доска и один набор фигур, который специально заказывали у резчика по дереву. Поэтому первоочередная задача сейчас - увеличить количество комплектов, чтобы можно было (с учетом требований Роспотребнадзора) проводить мероприятия с более массовым охватом населения.

Кроме того, в планах активистов - работа в архивах: необходимо больше узнать о личности самого Михаила Сосновского. Потому что о нем, увы, известно тоже крайне мало: на момент изобретения своих шахмат он был кандидатом технических наук, рассказал о новой игре в местной газете "Текстильщик". Между тем человек, о котором больше знают за границей, чем дома, и сейчас может жить в Твери...

Прямая речь

Алексей Андреев, руководитель общественного движения "Патриоты Твери":

- Неправильно, что эта игра сейчас незаслуженно забыта. На Западе она известна, там есть даже сайты, посвященные ей. В то время как на родине, в Твери и в России, про "медвежьи шахматы" никто ничего не знает. Вместе с Тверской федерацией шахмат мы занимаемся сейчас возрождением нашей местной, тверской игры и планируем, что люди будут собираться в кафе, дворцах культуры, парках - везде, где только можно, и играть в эту замечательную игру, вспоминая ее изобретателя Михаила Сосновского. Мы думаем, что "медвежьи шахматы" могут стать брендом нашего города.