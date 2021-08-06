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06.08.2021 21:11
Рубрика: Спорт

Карпин: Фернандес не отказывался играть за сборную России

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Защитник ЦСКА Марио Фернандес не отказывался от выступления в за сборную России в ближайших матчах. Об этом заявил главный тренер сборной России Валерий Карпин, слова которого приводит Telegram-канал национальной команды.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
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"Несколько дней назад мы с Марио Фернандесом говорили по телефону. В этом разговоре им не было сказано ни одного слова про нежелание играть за сборную. Сегодня в Москве мы встретились лично. Это был честный и открытый разговор, после которого я могу подтвердить: Марио готов играть за сборную", - заявил Карпин.

Ранее "Чемпионат" со ссылкой на источник, сообщил о том, что Фернандес в разговоре с Карпиным заявил, что не собирается принимать участие в ближайших матчах национальной команды.

В отборе к чемпионату мира 2022 года сборная России 1 сентября встречается с Хорватией, 4 сентября - с Кипром, а 7 сентября - с Мальтой.

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