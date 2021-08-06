Карпин: Фернандес не отказывался играть за сборную России

Защитник ЦСКА Марио Фернандес не отказывался от выступления в за сборную России в ближайших матчах. Об этом заявил главный тренер сборной России Валерий Карпин, слова которого приводит Telegram-канал национальной команды.

"Несколько дней назад мы с Марио Фернандесом говорили по телефону. В этом разговоре им не было сказано ни одного слова про нежелание играть за сборную. Сегодня в Москве мы встретились лично. Это был честный и открытый разговор, после которого я могу подтвердить: Марио готов играть за сборную", - заявил Карпин.

Ранее "Чемпионат" со ссылкой на источник, сообщил о том, что Фернандес в разговоре с Карпиным заявил, что не собирается принимать участие в ближайших матчах национальной команды.

В отборе к чемпионату мира 2022 года сборная России 1 сентября встречается с Хорватией, 4 сентября - с Кипром, а 7 сентября - с Мальтой.