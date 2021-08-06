СМИ: Фернандес отказался играть за сборную России в ближайших матчах

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес сообщил главному тренеру сборной России Валерию Карпину, что отказывается выступать за сборную в ближайших матчах. Об этом заявил источник, знакомый с ситуацией.

По данным "Чемпионата", Карпин позвонил Фернандесу, чтобы узнать о его планах выступления за сборную, но в ответ услышал, что защитник армейцев пока не хочет продолжать выступать за национальную команду.

Сборной России предстоит провести три матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в сентябре. Первого числа команда Валерия Карпина дома принимает Хорватию, четвертого сентября - матч с Кипром, а седьмого - с Мальтой.

Валерий Карпин возглавил команду после неудачного выступления сборной на Евро-2020, сменив на этом посту Станислава Черчесова.