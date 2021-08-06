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06.08.2021 05:42
Рубрика: Спорт

СМИ: Фернандес отказался играть за сборную России в ближайших матчах

Текст: Максим Домчев
Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес сообщил главному тренеру сборной России Валерию Карпину, что отказывается выступать за сборную в ближайших матчах. Об этом заявил источник, знакомый с ситуацией.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

По данным "Чемпионата", Карпин позвонил Фернандесу, чтобы узнать о его планах выступления за сборную, но в ответ услышал, что защитник армейцев пока не хочет продолжать выступать за национальную команду.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Марио Фернандес допустил уход из сборной России

Сборной России предстоит провести три матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в сентябре. Первого числа команда Валерия Карпина дома принимает Хорватию, четвертого сентября - матч с Кипром, а седьмого - с Мальтой.

Валерий Карпин возглавил команду после неудачного выступления сборной на Евро-2020, сменив на этом посту Станислава Черчесова.

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