Матыцин: Российские спортсмены проявляют героизм на Олимпиаде

Министр спорта РФ Олег Матыцин дал оценку выступлению сборной России на Олимпиаде в Токио. По мнению главы Минспорта, они проявляют героизм и показывают выдающиеся достижения. Об этом глава ведомства рассказал в интервью в программе "Вести" на телеканале "Россия 1". Он отметил, что спортсмены, несмотря на запрет флага и гимна, понимают, что патриотизм - это внутреннее ощущение.

"Мы знаем, что российские спортсмены, вообще отечественные спортсмены всегда демонстрировали пример проявлений героизма в самых сложных условиях. Поэтому не думаю, что здесь какие-то факторы очень негативно повлияли на выступления спортсменов. Они сделали их более мотивированными", - цитирует министра ТАСС.

Оценивая результаты спортсменов, Олег Матыцин назвал выступление команды успешным.

"Я прежде всего хочу от имени всех болельщиков, всей России поблагодарить наших спортсменов, всю команду, которая сейчас выступает, показывая, с моей точки зрения, выдающиеся достижения. Их можно назвать историческими, широкий спектр наград по многим видам спорта. Поэтому мы удовлетворены результатом. Я считаю выступление успешным", - сказал Матыцин.

По итогам 14 дней Игр в активе сборной России 17 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые награды.