"Рубин" не смог обыграть "Ракув" в Лиге конференций

Казанский "Рубин" на выезде не смог обыграть польский "Ракув" в квалификации Лиги конференций. Встреча завершилась вничью - 0:0.

В четверг "Рубин" проводил матч квалификационного раунда нового турнира УЕФА. В Бяльско-Бяле команда Леонида Слуцкого играла с клубом "Ракув".

По ходу матча у казанцев возникли проблемы с формой - дождь смыл надписи и номера на футболках игроков. В итоге пришлось недостающие части фамилий и цифр восстанавливать с помощью маркера. Встреча прошла в вязкой борьбе без обилия голевых моментов и завершилась вничью - 0:0.

Ответная игра состоится через неделю, 12 августа.